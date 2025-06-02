Делегация Чувашии на Петербургском международном экономическом форуме

С прицелом на будущее республики

В эти дни проходит ПМЭФ-2025 – это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В работе форума принимает участие и делегация Чувашии во главе с премьер-министром Сергеем Артамоновым. Уже в первый день республика завоевала признание – победа в номинации «Самый индустриальный ВИЭ-регион». Чувашия выбрана одним из самых «зеленых» регионов по версии Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Анонсировалось, что представители региона проведут десятки встреч с потенциальными инвесторами и партнерами. Запланированы переговоры с компаниями медицинской, автодорожной, научной отраслей, маркетплейсами, банками, торговыми сетями, другими субъектами России. «Задача, которую нам поставил Глава Чувашии Олег Николаев на полях Форума – открыть для республики новые эффективные возможности государственно-частного, межрегионального партнерства», – не вдаваясь в частности, отметил Сергей Артамонов. И с самого начала форума республика активно включилась в работу.

Медицина высоких технологий

Здравоохранение сегодня сложно представить без современного высокотехнологичного инструментария, используемого в подходах к лечению пациентов, диагностике, реабилитации. Встреча Сергея Артамонова с генеральным директором ООО «ВКО Медпром» Борисом Залмановым, который также возглавляет управление проектами по выпуску гражданской продукции АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» как раз касалась вопроса сотрудничества в сфере повышения качества медицинской помощи в республике. Темами для диалога стали реализация офсетного контракта со встречными инвестиционными обязательствами, централизованное сервисное обслуживание высокотехнологичного медоборудования через контракт неопределенного объема, комплексное оснащение медучреждений как техникой собственного производства, так и оборудованием партнеров.

Развитие механизма государственно-частного партнерства в сфере медицины дает республике возможность оснащать больницы и поликлиники современным оборудованием, повышать качество услуг в сфере здравоохранения региона. АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – один из крупнейших холдингов оборонно-промышленного комплекса, который активно диверсифицирует производство, выпуская высокотехнологичное медоборудование: рентгенодиагностические системы, хирургические навигационные станции, роботизированные экзоскелеты. И по итогу встречи концерн готов предложить Чувашии не только поставки техники, но и сервисное обслуживание, а также реализацию инвестиционных проектов.

Премьер-министр Чувашии также принял участие в круглом столе «Новые решения в АПК – ключи к глобальной продовольственной безопасности». Вопрос более чем первостепенный, учитывая существующую статистику. Если в 2015 году в мире голодало более 500 млн человек, то сейчас уже более 700 млн. А к 2050 году рост численности населения прогнозируется еще на 1,5 млрд. «То есть нам производство продукции агропрома надо увеличить на 60%. Конечно, без новых решений сделать это невозможно. Поэтому и надо начать заниматься биологизацией, биопрепаратами. Это плюс 30% урожая – это уже доказано», – прокомментировал Сергей Артамонов.

И сегодня благодаря решениям Главы Чувашии Олега Николаева регион уже работает на опережение. В этом году Минсельхозом Чувашии внедрена поддержка на биологизацию земледелия. Возмещается 80% от затрат на посев сидеральными культурами площадей, оставленных под чистый пар. В республиканском бюджете также предусмотрены средства на стимулирование известкования кислых почв на пашне. Ранее субсидии действовали только при отборе проектов на федеральном уровне, теперь прибавился и республиканский. Возмещается 70% от затрат. На эти направления, кстати, в этом году аграриям будет предоставлено 25 млн рублей субсидий.

Договорились о сотрудничестве

Представители регионов и Минэкономразвития России обсудили инструменты привлечения инвестиций и поделились примерами успешных практик на круглом столе «Инвестиции как драйвер регионального развития». Во время своего выступления вице-премьер республики Дмитрий Краснов рассказал о разработке Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2030 года. В частности, Дмитрий Иванович отметил, что при составлении Комплексной программы были выявлены тренды по каждому из 25 отраслевых направлений, определены проблемные зоны и точки роста, проведен системный анализ экономического и инфраструктурного потенциала по каждому муниципалитету.

Кстати В республике сложилась положительная динамика темпов роста объема инвестиций в основной капитал. По итогам прошлого года они составили 96,2 млрд рублей. Это в 1,7 раза выше значения 2020 года.

Упомянул вице-премьер и о новых подходах в работе. Речь идет о «коробочном» решении для конкретного ивестпроекта с привязкой к территории и просчитанными показателями. «До конца года по поручению Главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева, планируем упаковать порядка 15 инвестиционных проектов. Этапы их реализации будем отслеживать в режиме реального времени. Все проекты Комплексной программы будут интегрированы в информационную систему. Это позволит вовремя и на опережение принимать взвешенные управленческие решения», — рассказал Дмитрий Краснов.

В рамках Петербургского международного экономического форума республика подписала и ряд соглашений. По итогам встречи между Чувашией и Северной Осетией — Аланией заключена договоренность о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Это подразумевает совместное развитие отдельных отраслей, региональной транспортной, энергетической и туристско-рекреационной инфраструктуры, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере культуры и искусства, организуемых в регионах.

Как отметил Председатель Правительства Республики Северная Осетия — Алания Борис Джанаев, Чувашская Республика, как и Северная Осетия, активно развивается по многим направлениям, что подкрепляет заинтересованность в расширении двусторонних связей двух регионов.

Также Сергей Артамонов подписал соглашение о сотрудничестве с Херсонской областью, что станет для республики новым направлением в развитии межрегиональных связей. Перспективы партнерства охватывают полный диапазон отраслей — от сельского хозяйства до цифровых технологий. Обмен опытом, развитие торговых связей и совместные проекты способны принести рельную пользу обоим регионам. Особое внимание уделяется восстановлению инфраструктуры Херсонской области, в чем активно участвуют промышленные предприятия Чувашии.

Одновременно с этим Чувашская Республика и Фонд Росконгресс укрепили свое сотрудничество, подписав соглашение о стратегическом партнерстве и дальнейшем развитии проекта «Интерактивная карта регионов России». Документ, подписанный директором Фонда Александром Стуглевым, министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланой Каликовой и директором Чувашского национального музея Ириной Меньшиковой, закрепляет намерения сторон по расширению и совершенствованию интерактивной «Вышитой карты России», где каждый регион представлен уникальным видеороликом, рассказывающим о его истории, культуре и достижениях.

По словам Светланы Каликовой, интерактивная версия карты продемонстрировала гармоничное сочетание традиционного мастерства и современных технологий, при этом вышивка, как вид прикладного искусства, сейчас переживает новый виток популярности. О самом проекте «Вышитая карта России» Светлана Анатольевна подробно рассказала на открытии павильона «Душа России», которое состоялось в рамках экономического форума.

Петербургский международный экономический форум продолжает свою работу. О его итогах читайте в следующем номере газеты.