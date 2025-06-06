Накормили себя, накормим и страну

О богатстве родной земли

Чувашия — один из ключевых сельскохо­зяйственных регионов Поволжья. За последние пять лет агропромышленный комплекс республики достиг значительного подъема, особенно это коснулось таких направлений, как растениеводство, животноводство и переработка продукции. Отрасль получает мощную государственную поддержку.

Не секрет, что аграрный сектор, обеспечивающий продуктами питания и товарами первой необходимости, занимает стратегическое положение в экономике любого государства. Сельское хозяйство нашей республики демонстрирует рост производства: суммарно за пять лет индекс физического объема вырос и составил 112,5%, индекс производства пищевых продуктов увеличился на 12,7%, напитков — на 9,3%.

При этом традиционно республика является лидером ПФО по выходу продукции на единицу площади, занимая ведущие позиции по выращиванию картофеля, хмеля, зерна, производству овощей, молока. Если посмотреть на это в масштабах страны, то мы производим 90% хмеля, 70% лука-севка, 2/3 всего поголовья российских гусей из выведенной в Чувашии макулинской породы. Кстати, чувашский лук-севок покупают по всей России: от регионов Центрального федерального округа до — Сибирского. Высокое качество продукции подтверждается и объемами, отправляемыми на экспорт. Среди стран, покупающих чувашский лук, — Беларусь, Казахстан, Молдова, Монголия.

Стабильно растет и заработная плата сельских тружеников — по итогам пяти лет она поднялась в 2,1 раза, и за прошлый год составила 45,5 тыс. рублей. Уровень заработной платы в АПК по отношению к среднереспубликанскому — увеличивается: если в 2019 году он составлял 72,4% от среднереспубликанского, то за 2024 год доведен до 78,3%. В январе — марте этого года зарплата в АПК достигла уже 55 тыс. рублей.

Нельзя забывать и о государственной поддержке, охватывающей все ключевые направления отрасли. За 2020–2024 годы сумма инвестиций составила более 20 млрд рублей, в том числе в сельское хозяйство — более 12 млрд рублей. Эти средства направлены на повышение конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора, создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни на селе. Например, за пять лет построено или капитально отремонтировано 169 современных животноводческих ферм, что обеспечило создание около 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Сегодня общее количество форм господдержки достигло 109, при этом примерно половина из них — региональные программы, направленные на удовлетворение конкретных потребностей местных агропроизводителей. Так, с этого года введены меры поддержки на возмещение затрат, связанных с применением сидеральных культур, биопрепаратов и биоудобрений в рамках биологизации земледелия. В рамках поддержки технической модернизации с этого года будет возмещаться от 35% до 50% затрат на покупку техники. В приоритете — комплексное развитие растениеводства и животноводства, производство картофеля, овощей и хмеля.

По данным Минсельхоза Чувашии, в этом году в республике запланирована реализация 127 инвестиционных проектов на общую сумму 7,8 млрд рублей. Это позволит создать 347 новых рабочих мест. Основная часть инвестиций, а именно 6,9 млрд рублей, уйдет на строительство и реконструкцию 108 производственных объектов в сельском хозяйстве. Еще 909 млн рублей направят на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, где будет реализовано 19 проектов.

Глава Чувашии Олег Николаев неоднократно подчеркивал, что поддержка молодых специалистов и развитие сельского хозяйства являются ключевыми приоритетами в работе регионального правительства, направленными на раскрытие потенциала отрасли.

Цифра Более 20 млрд руб. составила господдержка агропромышленного комплекса республики в 2020-2024 годах

Обеспечим страну «зеленым золотом»

В последнее пятилетие принят ряд стратегических документов, предусматривающих определенные шаги по развитию отрасли. Сегодня в республике локализован полный комплекс инфраструктуры для расширения хмелеплантаций. Площадь хмеля в плодоносящем возрасте увеличилась до 138 га, валовой сбор хмеля достиг 218 тонн. Для обеспечения посадочным материалом в регионе находится одна из трех мировых коллекций хмеля (250 сортов), а также маточник сортов хмеля перспективной селекции.

На базе Чувашского государственного аграрного университета открыта уникальная для России научно-лабораторная инфраструктура для комплексного анализа хмеля с определением чистоты сорта и качественных характеристик.

Меры господдержки хмелеводства в нашей республике уникальны. На приобретение спецтехники хмелеводам возмещается 50% стоимости агрегатов.

Вообще здесь у нас сформирован полный спектр направлений государственной поддержки — от возделывания до реализации хмеля. К тому же по инициативе Олега Николаева начинается реализация новой программы поддержки хмелеводства под названием «Чувашский хмель». Благодаря этому планируется увеличить долю импортозамещения в отрасли хмелеводства до 46% и увеличить валовой сбор хмеля до двух тысяч тонн в 2030 году.

Республика собирается закрыть до 83% потребности перерабатывающих предприятий России в хмеле.

Больше поддержки — больше урожая

За последние пять лет около 500 млн рублей было направлено на поддержку 49 семейных ферм. Всего же за это время гранты на развитие малых форм хозяйствования предоставлены на сумму 1964 млн рублей.

В 2021 году Людмила Краснова из Батыревского муниципального округа получила около 5 млн рублей грантовых средств на развитие семейной фермы по выращиванию картофеля. На эти деньги она смогла приобрести современное оборудование для сортировки и упаковки картофеля. «Грантовая поддержка стала для нас настоящим толчком к развитию. Благодаря купленному оборудованию мы смогли значительно увеличить объемы производства», — рассказала Людмила Петровна.

В прошлом году площадь производства картофеля в хозяйстве Красновой была 37 га, а валовой сбор достиг 1010 тонн. Сегодня посевные площади составляют: 40 га картофеля, 150 га ячменя и 30 га лука-севка. Людмила Петровна не останавливается на достигнутом — она начала строительство нового овощехранилища на 700 тонн, которое планируется завершить уже в июле.

Еще один пример эффективности государственной поддержки малого агробизнеса — это фермерское хозяйство Валерия Комиссарова из Моргаушского округа. Сельчанин стал участником программ «Агростартап» и «Перспектива». «Гранты дали мне возможность значительно расширить производство ягод. Если ранее площадь посадки клубники составляла два гектара, то теперь она достигла пяти гектаров. Благодаря гранту «Перспектива» заложил один гектар малины. В планах на осень этого года — строительство теплицы для выращивания малины», — рассказал фермер.