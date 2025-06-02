Чебоксарскому конгресс-отелю «Россия» исполняется 50 лет

Готовы принять всех гостей и поддержать предприятия, работающие в сфере туризма

Отель прошел путь от типовой советской гостиницы до современной многофункциональной площадки. А на днях под своим крылом «юбиляр» объединил представителей власти, отельеров и инвесторов, готовых вкладываться в турбизнес. Эксперты обсудили развитие сферы гостеприимства в республике.

Глава Чувашии Олег Николаев не раз подчеркивал, что туризм — драйвер региональной экономики. За последние пять лет поток гостей, приезжающих на отдых в регион, вырос более чем в три раза. Больше стало и мест в гостиницах — на сегодня республика может обеспечить комфортным ночлегом почти полмиллиона путешественников. Достичь таких результатов помогла система мер по развитию региональной туристической отрасли. На поддержку индустрии за 2020-2024 годы государство направило около 2 млрд рублей.

«Республика обладает уникальным культурным наследием и природными ресурсами — это потенциал для создания привлекательных туристических продуктов», — подчеркнул на встрече Олег Николаев. Для дальнейшего развития, по его словам, важно вместе с бизнесом совершенствовать инфраструктуру: строить гостиницы, улучшать дороги и сервис, а также активно участвовать в федеральных программах поддержки.

Глава Чувашии уверен, что совместные усилия власти и бизнеса позволят реализовать масштабные проекты и обеспечить комфортное пребывание гостей.

Кстати Из 147 коллективных средств размещения в Чувашии больше всего гостиниц. В основном они находятся в Чебоксарах и Чебоксарском муниципальном округе.

По данным госкорпорации развития ВЭБ.РФ, ожидаемый прирост номерного фонда в отелях республики к 2030 году может составить около трех тысяч. Но уже сейчас складывается неплохая динамика. По словам врио министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Ларисы Рафиковой, в первом квартале этого года на 6% выросло число ночевок в гостиницах и на базах отдыха Чувашии по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом региональное Правительство предлагает широкий набор мер поддержки для развития туризма.

Как рассказал заместитель Председателя Кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов, на федеральном уровне до конца 2030 года продлена нулевая ставка НДС для гостиничного бизнеса, что создаст новые возможности для малых предприятий. На те же цели, кстати, направлен и национальный проект «Туризм и гостеприимство».

А если перспективному инвестпроекту присвоят в республике статус масштабного и приоритетного, он сможет рассчитывать на нефинансовые меры господдержки, например, аренду земельного участка без торгов. Существуют и другие бонусы для бизнеса.

Предприниматели, которые работают в отрасли внутреннего туризма, могут воспользоваться льготным кредитованием. Инвесторы вправе привлечь такую матпомощь на строительство или реконструкцию отелей категории от «трех звезд» площадью не менее 5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, а также аквапарков, центров развлечений и горнолыжных курортов. Кроме того, как сообщили эксперты Минэкономразвития, на конкурсной основе можно получить субсидии на строительство модульных некапитальных средств размещения, создание либо улучшение туристической инфраструктуры.