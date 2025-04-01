В заповеднике «Присурский» задержали гонщиков на квадроциклах

Заехали не в тот лес

На Алатырском участке заповедника «Присурский» на днях задержали гонщиков на квадроциклах. Их заметили госинспекторы по охране территории во время подготовительных работ к противопожарному сезону возле Горьковской железной дороги, пересекающей запретную зону.

Специалисты попытались остановить нарушителей, но непрошеные гости вели себя дерзко: отказались предъявить документы и продолжили свое «ралли». Как рассказали в Государственном природном заповеднике «Присурский», инспекторы сообщили обо всем заместителю директора в области охраны окружающей среды Александру Севастьянову, который незамедлительно созвонился с полицией. Грубиянов решено было отловить и наказать по всей строгости закона.

Сотрудники Госавтоинспекции не стали устраивать погоню по живописным уголкам, чтобы не нанести еще больший урон природе, а просто перекрыли пути выезда и наблюдали за лесом с квадрокоптера. Спустя четыре часа показались возвращающиеся назад хулиганы. Увидев полицейский автомобиль и стражей порядка, настроенных на серьезный разговор, нарушители заповедного режима остановились и начали оправдываться: дескать, были не в курсе, что гоняют по охраняемой территории, и даже предъявлять претензии инспекторам. Но осознав, что дело может закончиться для них более суровым наказанием, притихли. Личности водителей были установлены, составлены четыре протокола. Пришлось любителям гонять по лесному бездорожью извиняться да оплачивать немалые штрафы.

В «Присурском» отмечают, что для них нет разницы, кто нарушает заповедный режим — простые граждане или люди «со статусом». Незнание законов никого не освобождает от ответственности.

На заметку

Администрация Государственного природного заповедника «Присурский» посоветовала водителям квадроциклов, жаждущих приключений, перед поездками изучать карту местности. А также участвовать в добрых делах по охране природы и помощи людям. Например, в поисках пропавших людей — в лесах Алатырского округа ежегодно теряются пожилые жители, искать которых порой тяжело из-за бездорожья. Можно также доставлять медикаменты и продукты жителям поселений, оказавшихся во время половодья в зоне подтопления, или сообщать о лесных и луговых пожарах.