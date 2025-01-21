Стоит ли фермерам Чувашии готовиться к атаке саранчи?

Кубышек нет, но залёты возможны

Одна из обсуждаемых тем недели, волнующая как агропромышленников, так и простых дачников — возможное нашествие самых грозных сельхозвредителей на поля Южной и Центральной России из-за аномально теплой зимы. Речь идет о саранче, которая, собравшись в стаи — кулиги, способна уничтожать огромные площади посевов. Опасения небезосновательны: федеральный Россельхозцентр представил доклад, согласно которому в зоне риска находится 21 регион. В списке упомянут не только юг страны, куда саранча часто мигрирует из Казахстана, но и Ульяновская область, Татарстан, а также Чувашия.

В целом ведомство прогнозирует рост вредителей и различных болезней растений на 30-50%, что создает серьезную угрозу для будущего урожая. «Как теплая зима повлияет на распространение нежелательных для сельхозугодий насекомых и стоит ли фермерам заранее запасаться средствами борьбы с ними?» — спросили мы у экспертов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике.

Как рассказала начальник отдела по защите растений Татьяна Пыркина, саранча — не характерный для наших широт вредитель. Даже с учетом теплых зим массовых нашествий этих представителей семейства прямокрылых в последние десятилетия не наблюдалось. У нас в основном обитают крестовые кобылки и зеленые кузнечики. Правда, прошлым летом в конце июля в Шемуршинском округе, на пастбищных землях, появился итальянский прус. Это довольно опасный многоядный вредитель, в меню которого — более сотни видов растений. Как установили эксперты, которые тогда выезжали на место, то был залетный гость с соседних территорий.

«Наши специалисты все обследовали, искали кубышки, но ничего не нашли», — сообщила Татьяна Ивановна. Она разъяснила, что кубышка стадных саранчовых — это капсула с плотной оболочкой, где происходит эмбриональное развитие вредителя. Такую надежную «люльку» с будущим потомством насекомые прячут на глубину до 10 см. Теплая погода без резких перепадов температур способствует благоприятной зимовке эмбрионов.

«Когда прошлым летом в Чувашии появился итальянский прус, наши специалисты оповестили все хозяйства, уведомили соседние с Шемуршинским округом муниципальные образования. Поля были обработаны специальными химическими препаратами — инсектицидами. Через неделю энтофитопатологи повторно обследовали территорию и уже не обнаружили там ни имаго, ни личинок», — добавила Татьяна Пыркина.

После проведенного мониторинга специалисты пришли к выводу, что выявленные особи не успели оставить потомство, поскольку погода в то время установилась прохладной, а в таких условиях саранча не размножается.

Словом, называть прошлогодний случай крупной атакой вредителей эксперты не берутся, но все-таки советуют всегда быть на страже — как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Гораздо больше волнует агрономов комфортная «зимовка» других губителей наших полей и огородов.

«Земля по республике недостаточно промерзла, в среднем всего на 7-10 см, — проинформировала Татьяна Пыркина. — А зимующий запас насекомых, опасных для сельхозкультур, у нас достаточно большой. Взять, к примеру, колорадского жука. В холодные времена он отсиживается в почве на глубине 20 см и ниже. Еще один вредитель картофеля — проволочник — опускается до полуметра. Если погода существенно не изменится, вредоносность насекомых, типичных для нашего региона, скорее всего, будет высокой».

Среди местных врагов овощных и зерновых культур — крестоцветная блошка, клоп вредная черепашка, трипсы, пьявицы, хлебный жук (жук-кузька), капустная моль и все виды тли. Немало хлопот могут доставить корневые гнили и листостебельные инфекции грибкового происхождения.

Но паниковать, а тем более создавать ажиотаж сейчас, когда еще непонятно, как поведет себя погода дальше, пока не стоит, отметили в филиале Россельхозцентра. Ведомство дает рекомендации по борьбе с опасными вредителями, информирует, какие есть эффективные средства, напоминает, как их использовать согласно разрешенному регламенту, чтобы не нанести вред окружающей среде. Также специалисты предупреждают, каким муниципальным округам стоит быть начеку, и, обследуя сельхозугодья, своевременно сигнализируют, где есть угроза.

Поинтересовались мы и тем, как обстоят сейчас дела с озимыми. «На данное время засеянные с осени культуры находятся в фазе покоя и не вызывают опасений», — ответила начальник отдела по защите растений. Но тревожит экспертов, что снега мало: если в феврале или ранней весной ударят резкие морозы, а ощутимых осадков так и не будет, некоторая часть урожая озимых может погибнуть.

ЦИФРЫ

По данным Россельхозцентра по Чувашской Республике, на 21 января озимые культуры на площади 42,1 тыс. га находятся в хорошем состоянии (53%), 32,9 тыс. га в удовлетворительном (41,3%) и 4,5 тыс. га в плохом (5,7%).