Инициативы ветеранов находят отклик

Благодаря их навыкам, профессиональным компетенциям, стратегическому мышлению на республиканских сельхозпредприятиях внедряются современные технологии, создаются новые рабочие места. Они всегда душой болеют за свое дело. Проблемы отрасли, перспективные направления, проведение патриотических мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, обсудил Глава Чувашии Олег Николаев на встрече с членами регионального Союза ветеранов агропромышленного комплекса.

В марте республиканскому общественному объединению исполнится 13 лет. Филиалы организации созданы во всех муниципалитетах. Сейчас в Союзе ветеранов АПК Чувашии более шестисот членов, тридцать из них приняли участие во встрече с Главой региона.

Открывая собрание, Олег Николаев подчеркнул, что сейчас республика готова с технологической точки зрения к росту площадей под посадку хмеля. «Также важна поддержка малых хозяйственных форм. Еще одна серьезная задача — организовать полную цепочку производства продуктов растениеводства, животноводства», — заявил Глава Чувашии.

По словам руководителя региона, ведется работа по улучшению инфраструктуры опорных населенных пунктов, создаются необходимые условия для привлечения молодежи в сельскую местность. Также многие проблемы решаются в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2030 года.

Конечно, на встрече не обошли стороной празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов подчеркнул, что тема патриотизма, любви к Родине, языку, культуре будет широко поддерживаться и разработанной в региональном Минсельхозе стратегией «Агропродвижение» в разделе «Про людей».

«К мнению ветеранов АПК всегда прислушиваемся. Такого опыта сейчас нет ни у кого — столько периодов развития России прошло на их глазах, столько смены эпох, я бы сказал. Но ценности остались непоколебимыми», — подчеркнул Сергей Артамонов.

Министр сельского хозяйства также подвел некоторые итоги деятельности агропромышленной отрасли. Примечательно, что за 2024 год произведено столько же продуктов, что и за 2023-й. Рост показателей животноводства в прошлом году в Чувашии составил 5,7% — республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе. В свою очередь, по растениеводству наблюдается небольшое снижение — на 4,2%. Также Сергей Артамонов рассказал о мероприятиях, ожидаемых в республике. Предварительно, в Чувашии впервые пройдет фестиваль «Вкусы России».

По словам вице-премьера, продолжается активная реализация программы инициативного бюджетирования. В нынешнем году планируется создать и преобразить 1555 объектов. На эти цели из республиканского бюджета выделено около 3,3 млрд рублей.

Ветераны агропромышленной отрасли объявили об «Эстафете патриотизма поколений». В рамках проекта участники Великой Отечественной войны и СВО проведут уроки мужества, состоится показ исторических кино- и видеоматериалов, запланировано изготовление альбомов по патриотической тематике. Также представители общественного объединения будут контролировать обустройство, ремонт и содержание памятников погибшим на полях сражений. Конечно, члены союза поддерживают бойцов специальной военной операции — собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют чехлы и накидки.

Руководитель Союза ветеранов АПК Чувашии Александр Самылкин отметил, что общественная организация успешно справляется с поставленными задачами. «Подобные встречи — это хорошая возможность для обмена мнениями, предложениями по развитию агропромышленной отрасли. Ветераны получают второе дыхание. Поддержка республики мотивирует нас лучше работать, — сообщил Александр Самылкин. — Мы активно участвуем в жизни муниципалитетов, интересуемся актуальными проблемами, возникающими перед руководством наших округов. Делимся опытом с молодыми специалистами».