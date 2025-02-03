В автопарки муниципалитетов Чувашии поступили 12 новых школьных автобусов

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале. Девять автомашин закуплены за счет федеральных средств, три — за счет республиканского бюджета.

Транспорт будет перевозить юных пассажиров в Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Моргаушском, Чебоксарском, Ядринском округах, а также воспитанников Чебоксарского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Автотранспорт оснащен современными системами безопасности, что позволит минимизировать риски, связанные с поездками в школу.

Опубликовано: 4 февраля 2025 г.


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