На учебу — с комфортом

Накануне 2024 года Глава Чувашии Олег Николаев вручил ключи от 49 школьных автобусов. Новый транспорт отправился в 21 муниципалитет республики.

Чебоксарский округ получил шесть автобусов, Батыревский — пять, в Аликовский, Вурнарский, Комсомольский, Цивильский и Яльчикский округа направлено по три, в Красноармейский, Красночетайский, Моргаушский, Мариинско-Посадский и Ядринский округа — по два, а в Чебоксары и Канаш, а также в Алатырский, Ибресинский, Канашский, Козловский, Порецкий, Урмарский и Янтиковский округа — по одному автобусу. Подведомственные учреждения Министерства образования получили четыре автобуса. Все машины («ПАЗы» и «Газели») оборудованы необходимыми техническими средствами безопасности: проблесковый маячок, удерживающие ремни, система ГЛОНАСС.

«Сегодня мы закрываем потребность в школьных автобусах на 2024 год. В случае необходимости готовы вернуться к этому вопросу. Новые автобусы — это большой вклад в укрепление материально-технической базы образовательного процесса в нашем регионе», — подчеркнул Олег Николаев.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, ежедневно 362 специальных автобуса перевозят до школы и обратно более 13,5 тыс. учеников. За последние три года парк школьных автобусов был обновлен на 171 единицу техники.