В Чебоксарах состоялось открытие XIII Спартакиады пенсионеров Чувашской Республики «За активное долголетие»

Встречи ветеранов проходили на двух площадках — на стадионе «Спартак» и в спортшколе олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука, где были организованы турнир по шахматам и соревнования по теннису. Участие приняли команды из 20 муниципалитетов региона. Заключительный этап состоится в Канаше, на базе ФОК «Локомотив», 15 апреля. Пенсионеры будут состязаться в плавании, пулевой стрельбе, дартсе, пробегут кросс, сдадут комплекс ГТО, также предусмотрена комбинированная эстафета.