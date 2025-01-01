Для пожилых создаются возможности жить насыщенно

Нет времени думать о возрасте

На этой неделе министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова посетила центр активного долголетия «Мой социальный центр» в Ибресинском муниципальном округе. Учреждение уже успело завоевать популярность среди местных жителей и стало важным местом для получения разнообразных социальных услуг.

Напомним, в республике на базе центров социального обслуживания в рамках национального проекта «Демография» создаются модели активного долголетия «Мой социальный центр». В комфортных условиях активные пожилые люди получают возможность заняться новым делом, освоить программы финансовой грамотности, трудоустроиться, включиться в волонтерскую деятельность.

В ходе визита в подобный центр Ибресинского округа руководитель Минтруда ознакомилась с работой различных зон центра. Алена Геннадьевна заглянула в творческую мастерскую, где понаблюдала за работой участников социального проекта «Вместе весело вязать» под руководством Елены Осиповой. Здесь же проходили мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и ангелочков для отправки на СВО с целью повышения морального духа и поддержки наших бойцов. В этой мастерской специалисты также помогают постигать азы классических и современных видов рукоделия — вышивания крестиком, лентами, бисером, плетения из бисера и газетных трубочек, декупажа, джутовой филиграни, оригами и других.

Помимо этого, министр побывала на площадке, где обучают финансовой грамотности, пользованию порталом госуслуг, а также современными гаджетами и смартфонами. Далее Алена Елизарова зашла в медиагостиную, которая предназначена для просмотра видеофильмов, посещения виртуальных экскурсий, проведения тематических встреч, бесед и демонстрации мастер-классов.

Важным моментом рабочей поездки главы Минтруда стал круглый стол на тему «Работа центров плетения маскировочных сетей» с участием серебряных волонтеров и активистов районных центров плетения. Елизарова отметила важность работы подобных объединений: «Центры активного долголетия создают благоприятные условия для всестороннего развития личности, поддерживают стремление к активной жизни. Особенно важно, что такие центры предоставляют возможности для пожилых людей оставаться активными членами общества, развивать свои таланты и находить новые интересы. Эта инициатива направлена на улучшение качества жизни старшего поколения».