Как в республике заботятся о представителях старшего поколения

Когда за плечами — долгий путь

Пожилым людям очень важно чувствовать себя нужными, видеть заботу о себе. Такое внимание благотворно влияет на их жизнь, они понимают, что не одиноки и защищены. Розе Скворцовой из Чебоксар уже 87 лет, живет она одна, но иногда приходят внучки, сын. И вот уже восемь лет ее опекает Комплексный центр социального обслуживания населения.

Как рассказывает сама Роза Леонидовна, дружба с центром соцобслуживания началась совершенно случайно. Она ошиблась при наборе номера телефона и невольно позвонила в пятое отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. На звонок ответила Татьяна Ильина, которая заведует этим отделением. «Мне сказали, что я не туда попала. Но мы разговорились. Я рассказала о себе, что передвигаюсь при помощи трости, что мне тяжело выходить в магазин, в аптеку», — делится воспоминаниями Роза Леонидовна.

Поговорив с пенсионеркой, Татьяна Викентьевна предложила ей помощь и направила социального работника. Роза Скворцова до сих пор вспоминает этот момент с теплотой. «Я очень благодарна сотрудникам центра соцобслуживания, которые посвятили свою жизнь такой гуманной миссии — служению людям, нуждающимся в помощи. Они ведь не просто ходят за продуктами, помогают по дому. Чувствуется и моральная поддержка, с ними можно просто поговорить обо всем», — признается пожилая женщина. При этом Роза Леонидовна относится к категории «дети войны» и имеет льготную поддержку от государства. По ее словам, помощь от Правительства республики очень ощутима.

Важно отметить, что государственной поддержкой охвачены все ветераны республики. Выплачиваются пенсии и пособия, предоставляется сбалансированное социальное и медицинское обслуживание. При этом предусмотрены также региональные меры поддержки для пожилых, такие как ежемесячная выплата ветеранам труда и труженикам тыла, ее размер в этом году составляет 1802 рубля в месяц. К слову, в республике порядка 158 тыс. человек получили звание «Ветеран труда», из них выплату получают более 117 тыс. неработающих пенсионеров.

Цифра В республике проживает около 284 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

В этом году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне по предложению Главы Чувашии Олега Николаева выплачено 20 тыс. рублей инвалидам и участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших и умерших участников войны и по 5 тыс. рублей труженикам тыла и «детям войны».

Говоря о региональной социальной политике, стоит упомянуть и программу «Активное долголетие», она рассчитана до 2030 года. Как ясно из названия проекта, его — цель увеличить продолжительность жизни: если сейчас она составляет 73 года, то через пять лет должна достичь 77 лет. Большее количество пожилых людей станут привлекать к занятиям спортом, добровольческому движению, среди них будут проводиться образовательные и культурно-досуговые мероприятия. А сделать это можно через клубы нового формата «Мой социальный центр». На сегодня в республике 13 таких учреждений с охватом около 16 тыс. пожилых людей. Здесь, в комфортных условиях, представители серебряного возраста могут найти друзей или новое увлечение по душе.

Уже завтра отмечается Международный день пожилого человека. И в республике стало доброй традицией в последние дни сентября и первые дни октября проводить декаду «Старшее поколение», приуроченную к празднику. В это время проходят различные мероприятия, направленные на защиту прав и интересов пожилых. Коллективы различных предприятий и организаций будут чествовать своих ветеранов, которые ушли на заслуженный отдых.