Пенсионеры выходят на старт

В Чувашии — традиционный месячник «Честь и хвала старшему поколению». При поддержке регионального отделения Союза пенсионеров России (СПР) в разных округах проводятся фестивали, посвященные здоровому образу жизни, творческие и спортивные турниры, круглые столы и встречи «серебряных» волонтеров.

Как рассказал председатель СПР по Чувашии, заслуженный работник культуры республики Валентин Семяхин, программа месячника всегда интересная и насыщенная. В этом году она приурочена к 30-летию со дня основания организации.

К примеру, в Аликовском округе нынче прошла Спартакиада для любителей здорового образа жизни, на которой пенсионеры состязались в пяти видах спорта. Настоящим праздником для убеленных сединой активистов стал Фестиваль культуры и спорта «Не стареют душой ветераны» в Моргаушском округе, о котором уже сообщала «СЧ». В Ядрине пенсионеры в рамках месячника по субботам собираются в парке «Старый город» на физзарядку, а поклонники северной ходьбы объединились в группу здоровья и теперь регулярно организуют там пешие маршруты.

Скоро спортивный праздник состоится и в Батырево. По словам Валентина Григорьевича, фестиваль объединит старшее поколение Батыревского, Шемуршинского, Яльчикского и Комсомольского округов. А в преддверии Международного дня пожилых людей в Вурнарах и Козловке при офисах клиентской службы Отделения Социального фонда России по Чувашии откроются доброцентры «Молоды душой».

К слову, такие площадки, курирующие волонтерские проекты, направленные в том числе и на популяризацию здорового образа жизни среди пенсионеров, уже созданы в Цивильске, Канаше, Мариинском Посаде, сообщил Семяхин.

Кстати, месячник в честь представителей почтенного возраста проходит сейчас не только в Чувашии, но и в других регионах страны. В ближайшие дни наши лучшие атлеты от 55 лет и старше отправятся на финальные испытания Спартакиады пенсионеров России в Кемерово. В программе соревнований — комплекс ГТО, комбинированная эстафета, блок упражнений утренней зарядки, настольный теннис, плавание, шахматы, легкая атлетика, пулевая стрельба, дартс и волейбол…

«Дружно выходя на старты под девизом «Мы — за активное долголетие!», наши ветераны труда и спорта подают настоящий пример молодежи. Показывают, что даже на пенсии можно оставаться в форме, быть бодрыми и энергичными», — отметил Валентин Григорьевич, которому, между прочим, и самому уже за 85 лет. Несмотря на солидный возраст он, как и его сподвижники, полон жизненных сил и с большим энтузиазмом занимается общественной деятельностью. Валентин Семяхин не согласен, когда про его товарищей говорят, что они люди «серебряного возраста». «Посмотришь, какие рекорды выдают наши спортсмены и сколько всего полезного делают наши общественники-волонтеры, то их иначе как «золотыми» и не назовешь», — признался лидер пенсионеров Чувашии.