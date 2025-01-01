Обрел покой на поле боя

Осенью 1941 года на территории Восточной Карелии армейскому корпусу финнов противостояли части нашей 7-й армии, но силы были неравны. Сотни солдат тогда пропали без вести в районе реки Тулокса. Среди них значился и красноармеец из Чувашии Михаил Игошин.

Данных о Михаиле Федоровиче сохранилось мало. Известно, что родом он из села Мишуково Алатырского уезда (ныне Порецкий муниципальный округ), 1918 года рождения. Но этого хватило, чтобы сегодня найти его родственников и рассказать им о подвиге предка. Дело в том, что командой Союза поисковых отрядов Карелии и поисковым отрядом «Возрождение» Ивановской области во время Олонецкой поисковой экспедиции были найдены и подняты останки 88 бойцов Красной Армии, защищавших Олонецкий район осенью 1941 года. В их числе 67 бойцов 719-го стрелкового полка 7-й армии Карельского фронта.

С останками найдены 42 солдатских медальона — капсулы, в которые помещали записки с личными данными, по 24 из них и четырем подписанным вещам установлены имена 28 бойцов. Это уроженцы Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Орловской, Рязанской областей, Алтайского края, Тувинской и Чувашской АССР. Все они пропали без вести в начале сентября 1941 года в районе реки Тулокса Олонецкого района. Родственники 16 воинов уже найдены. В том числе и родные нашего земляка Михаила Игошина.

Вчера в Чувашском национальном музее состоялось торжественная церемония передачи нательной капсулы красноармейца его родственникам. Символично, что это произошло в Год защитника Отечества в России и в Год Победы и патриотизма в Чувашии.

«Прошло уже 80 лет, но не все солдаты еще нашли покой. Для нас очень дорого, что друзья из других регионов делают все возможное, чтобы у каждого солдата было имя», — сказала во время церемонии министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Останки красноармейца Игошина и других погибших героев предали земле по христианским традициям и с воинскими почестями. Как подчеркнул Герой России генерал-лейтенант Николай Гаврилов, по решению родственников Михаил Федорович захоронен в мемориальном комплексе в деревне Устье Тулоксы Олонецкого района вместе со своими боевыми товарищами.

«Родственник бойца, его земляки могут в любое время посетить место захоронения, где указано его имя, чтобы почтить память героя, — сказал Николай Гаврилов. — А нательный медальон мы передадим семье солдата. Это символизирует, что российский народ — един. Неважно, какой ты национальности, но пока мы вместе — мы непобедимы».

На вручение медальона в Чебоксары приехала руководитель поискового движения Карелии Марина Осиева. «Так получилось, что Михаила Игошина поднимала из земли я, своими руками. При нем были найдены спички, к сожалению, они раскрошились. Также были найдены четыре взрывателя от гранаты, видимо, он основательно готовился к бою. Во внутреннем правом кармане у него лежал медальон. В тот день было обнаружено три солдатских медальона, но прочитался только один — у Михаила Федоровича», — рассказала Марина Владимировна.

Помимо медальона, родственникам солдата передали и горсть земли с места его последнего боя. Внучатые племянники Михаила Игошина посчитали, что нательная капсула их семейного героя должна храниться в музее, и тут же преподнесли дорогую находку в дар Музею воинской славы.

Кстати, вручением медальона стартовал месячник патриотического воспитания «Защитники Отечества». Об этом рассказала директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова. До 23 февраля здесь будут идти тематические выставки, лекции, круглые столы, дни мужества, встречи с ветеранами и занятия, где расскажут о военной истории нашего Отечества.

Также в этот день был представлен альбом-каталог «Сохраняя память. Личные комплексы участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в собрании Чувашского национального музея». В книгу вошли наиболее полные комплексы, которые содержат документы, фотографии, награды, мемориальные вещи, книги, поступавшие в музей с 1961 по 1994 год.