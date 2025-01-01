Лыжня Росии — гонка любителей и профессионалов

Поклонники активного отдыха с полной самоотдачей готовятся к предстоящей «Лыжне России», которая состоится уже в 43-й раз. Организацию зимнего спортивного праздника обсудили на рабочем совещании в Минспорте Чувашии под председательством руководителя ведомства Василия Петрова.

В нынешнем году «Лыжня России» будет приурочена к знаменательной дате — 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Центральный старт традиционно пройдет 8 февраля на базе спортшколы олимпийского резерва № 2. Сначала состоится забег руководителей, а далее на лыжню выйдут все желающие — от детей до людей старшего поколения. Всего в программе две дистанции — 600 м и 2 км.

Каждый участник должен иметь при себе медицинское заключение о допуске к соревнованиям, а также документ, удостоверяющий личность: паспорт или свидетельство о рождении, сообщили в Минспорте Чувашии.

В свою очередь, профессиональные спортсмены разыграют награды 7 февраля — в рамках городского этапа, который состоится на базе спортшколы имени А.И. Тихонова. Юноши и девушки определят призеров на дистанции 5 км, а следом мужчины и женщины поборются за пьедестал 10-километровой гонки.

Отметим, что помимо медицинского допуска и документа, удостоверяющего личность, профессиональным спортсменам также потребуются полисы обязательного медицинского страхования и страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, а для детей — согласие родителей или законных представителей.

Для удобства жителей 7 и 8 февраля планируется организовать трансфер от ледового дворца «Чебоксары–Арена» до места состязаний. На сегодняшний день расписание формируется.

Традиционно стартовые площадки к «Лыжне России-2025» будут организованы в каждом муниципалитете. Для участия в забегах заявку нужно подать через портал госуслуг.