Пьяный водитель квадроцикла попытался дать взятку инспектору

В Канаше сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС остановили нетрезвого водителя, управлявшего квадроциклом без соответствующего водительского удостоверения. Пока составлялись административные материалы, задержанный попытался предложить инспекторам деньги. Полицейские предупредили его о возможных уголовных последствиях дачи взятки, однако мужчина все же положил в бардачок служебного автомобиля две купюры по 5000 рублей. В итоге сотрудникам пришлось вызвать на место следственно-оперативную группу. На нарушителя составили несколько административных материалов: за управление транспортным средством без удостоверения, в состоянии опьянения, а также за попытку дачи взятки. Также в действиях водителя усматривается уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ. Проводится проверка, квадроцикл задержанного помещен на специализированную стоянку.
Опубликовано: 21 января 2025 г.
Читайте также:
Пассажирка с признаками опьянения пыталась уехать за рулем, пока водителя оформляли за нетрезвое вож...
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
28 нетрезвых водителей задержаны в канун Дня защитника Отечества
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
Заводы возвращаются с каникул, для транспорта введены ограничения
Владельцу ярко-зеленой "шестерки" придется вернуть авто в нормальное состояние
Водитель школьного автобуса попался за рулем пьяным