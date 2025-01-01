Пьяный водитель квадроцикла попытался дать взятку инспектору

В Канаше сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС остановили нетрезвого водителя, управлявшего квадроциклом без соответствующего водительского удостоверения. Пока составлялись административные материалы, задержанный попытался предложить инспекторам деньги. Полицейские предупредили его о возможных уголовных последствиях дачи взятки, однако мужчина все же положил в бардачок служебного автомобиля две купюры по 5000 рублей. В итоге сотрудникам пришлось вызвать на место следственно-оперативную группу. На нарушителя составили несколько административных материалов: за управление транспортным средством без удостоверения, в состоянии опьянения, а также за попытку дачи взятки. Также в действиях водителя усматривается уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ. Проводится проверка, квадроцикл задержанного помещен на специализированную стоянку.