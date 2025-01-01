Мусоросортировочный комплекс в Канаше запустят в этом году

На пути к замкнутому циклу

В 2024 году в России завершился национальный проект «Экология». Одним из ключевых федеральных проектов, реализованных в рамках нацпроекта в Чувашии, стала «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (ТКО). Цель этого проекта — создание комплексной системы обращения с ТКО, предотвращение их вредного воздействия на здоровье человека и природу, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов для производства новой продукции и получения энергии.

С 2025 года стартует федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие», который можно считать преемником проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

В рамках заключенных концессионных соглашений предусмотрено строительство трех мусоросортировочных комплексов в Батыревском, Моргаушском и Канашском муниципальных округах, каждый из которых сможет принимать по 30 тысяч тонн ТКО в год. Сегодня один из них активно строится в Канашском округе, ввод в эксплуатацию запланирован уже в этом году.

Вчера в Канаше побывал министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов. Он осмотрел территорию будущего мусоросортировочного комплекса и обсудил с представителями застройщика ход работ на объекте. На данный момент полностью завершены работы по очистке территории от растительности, выемке плодородного грунта, укладке систем водоснабжения и канализации, устройству фундамента под крупногабаритные отходы, а также установке модульных зданий административно-бытового комплекса, контрольно-пропускного пункта и поста весового контроля. Ведется подготовка к возведению основного корпуса мусоросортировочного комплекса.

Как сообщили в Минприроды Чувашии, в 2024 году республикой были перевыполнены все плановые показатели федерального проекта по сортировке, захоронению и утилизации ТКО. Следовательно, можно смело утверждать, что у региона есть существенный потенциал на выполнение установленных на 2025 год показателей.

«Уверен, что мы сможем реализовать амбициозную задачу — к 2030 году снизить объем захоронения ТКО в 2 раза и обеспечить их сортировку до 100 процентов», — сказал Эмир Бедертдинов.

Ольга Иванова

Идет заливка основания под мусоросортировочный комплекс. Фото minpriroda.cap.ru