ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО,

председатель правления госкомпании «Автодор»:

«Сегодня на трассе от Москвы до Казани в общей сложности работают 24 многофункциональные зоны дорожного сервиса. Эти локации предоставляют все необходимые услуги водителям и пассажирам для комфортных поездок и полноценного отдыха. И мы продолжаем развивать придорожный сервис на этом участке, поскольку в будущем планируем запустить работу еще восьми МФЗ. К тому же в этом году откроем первую гостиницу на 421-м км по направлению в Казань в Нижегородской области. Это важная и неотъемлемая составляющая безопасности движения на дорогах. Вместе с этим при поездках по дорожной сети «Автодора» люди могут пользоваться устойчивой сотовой связью, а в случае непредвиденных ситуаций — обратиться за помощью к службе аварийных комиссаров в любое время суток».