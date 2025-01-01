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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО,
председатель правления госкомпании «Автодор»:

«Сегодня на трассе от Москвы до Казани в общей сложности работают 24 многофункциональные зоны дорожного сервиса. Эти локации предоставляют все необходимые услуги водителям и пассажирам для комфортных поездок и полноценного отдыха. И мы продолжаем развивать придорожный сервис на этом участке, поскольку в будущем планируем запустить работу еще восьми МФЗ. К тому же в этом году откроем первую гостиницу на 421-м км по направлению в Казань в Нижегородской области. Это важная и неотъемлемая составляющая безопасности движения на дорогах. Вместе с этим при поездках по дорожной сети «Автодора» люди могут пользоваться устойчивой сотовой связью, а в случае непредвиденных ситуаций — обратиться за помощью к службе аварийных комиссаров в любое время суток».

 

Опубликовано: 16 января 2025 г.


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