В Чебоксарах стартовал третий этап реконструкции аэропорта

Во время новогодних праздников строители приступили к обновлению зоны прилета здания аэровокзала. На данный момент идет демонтаж старых перегородок и покрытий.

Напомним, в конце декабря по видеосвязи Президент России Владимир Путин дал старт работе нового пассажирского терминала Международного аэропорта Чебоксары. В ходе реконструкции общая полезная площадь увеличилась с 1500 до 5000 кв. м. Пропускная способность выросла вдвое (до 200 пассажиров в час). Новый терминал рассчитан на улетающих пассажиров.

В ходе третьего этапа реконструкции будут укреплены фундамент, несущие конструкции, проведены отделочные работы и установлена автоматическая лента выдачи багажа для пассажиров.