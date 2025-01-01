В офтальмологический кабинет Новочебоксарской городской больницы поступило новое оборудование

Инновационная щелевая лампа предназначена для подробного исследования структуры глаза: склер, роговицы, конъюктивы, хрусталика, радужной оболочки. Это позволит сделать диагностику более быстрой и точной, а значит, назначить своевременное и эффективное лечение. Такой подарок пациенты получили от Чебоксарской ГЭС в рамках благотворительной программы ПАО «РусГидро». За последние пять лет по этой программе на поддержку Новочебоксарской горбольницы направлено 6 млн рублей. Были закуплены два аппарата ИВЛ во время коронавирусной пандемии, облучатель для дезинфекции, а также обновлено кардиологическое отделение.