Глава Чувашии вручил государственные награды

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За служение Родине

В преддверии Нового года Олег Николаев вручил государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики. Среди награжденных — врачи, педагоги, деятели культуры, водители и другие выдающиеся жители нашей республики, внесшие большой вклад в ее развитие. А по поручению Президента Владимира Путина за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медаль ордена «Родительская слава» вручена семье Михайловых из Чебоксар.

«Спасибо за ваш труд, за служение Родине! А в вашем лице выражаю признательность вашим трудовым коллективам. Именно благодаря таким людям Россия — сильнейшая держава», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии.

Филипп Афанасьев
Опубликовано: 27 декабря 2024 г.


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