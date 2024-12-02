ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО,

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Узнаваемость национальных проектов находится на максимально высоком уровне за все годы исследования – 91%. Среди самых узнаваемых мер – материнский капитал, диспансеризация населения, семейная ипотека – их называют 98%, 90% и 88% россиян соответственно. Особенно важно, что люди не просто знают о нацпроектах, но и понимают, какие возможности они предоставляют, и пользуются конкретными мерами поддержки. Как отметил Президент России Владимир Путин, главная задача нацпроектов заключается в том, чтобы россияне ощутили реальные изменения к лучшему независимо от их социального статуса и места проживания. В следующем году начнется масштабная работа по запуску 19, с перспективой увеличения до 20, новых нацпроектов».