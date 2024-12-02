С наступающим Новым годом!

Дорогие жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2025 годом и Рождеством Христовым!

Эти светлые праздники наполняют наши сердца верой в идеалы добра и справедливости, дарят радость и надежду на лучшее.

Уходящий год ознаменован созидательным трудом на благо Чувашской Республики и всей России. Он дал нам немало поводов для гордости нашими героями, которые мужественно отстаивают интересы Родины и каждого жителя великой державы. Мы смогли объединиться и поддержать друг друга в трудное время. Вековые традиции, сила духа и взаимопомощь сделали нас крепче и сильнее.

Пусть 2025 год, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, станет символом нерушимого единства и сплоченности многонационального государства, принесет нам новые свершения и победы, дарит возможность планам и мечтам перерасти в достигнутые цели!

Верю, Чувашия вместе со всей страной продолжит всестороннее развитие, приумножит свои экономические, социальные и культурные достижения. Мы сможем сделать наш край еще более красивым и привлекательным, обеспечить достойную жизнь каждому человеку.

Пусть в домах царят уют и достаток, а в сердцах — любовь и понимание. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики,

секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Леонид Черкесов

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым!

Новогодние праздники мы всегда ожидаем с особым чувством, подводя итоги, сохраняя в памяти важные моменты, достигнутые цели, реализованные планы и замыслы.

Год был сложным и полным испытаний, но одновременно еще более сплотившим нас и вновь доказавшим важность единства и взаимопонимания. Всесторонняя помощь защитникам Отечества, членам их семей является нашей главной задачей. Благодарим земляков за поддержку наших бойцов, с нетерпением вместе с их родными и близкими ждем героев домой, с победным миром.

Новый год — это светлые надежды, радость и вера в лучшее. Желаю крепкого здоровья, добра, душевной стойкости, уверенности в своих силах и в завтрашнем дне. Пусть всегда рядом будут самые дорогие люди, пусть в домах царят благополучие и любовь!

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики

Николай Малов