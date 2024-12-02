Авария с трагическими последствиями

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Столкновения, возникающие из-за выезда на встречную полосу, приводят к самым серьезным последствиям. Фото пресс-службы МВД по Чувашии

24 декабря около 16.40 на 29 километре автодороги «Волга» около деревни Сутчево Мариинско-Посадского округа столкнулись «Лада Калина», движущаяся в сторону Мариинского Посада, и встречный «Рено Сандеро».

Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, на месте происшествия от полученных травм погиб 43-летний водитель отечественного авто и 81-летняя пассажирка иномарки. Еще один пожилой пассажир «Рено» доставлен в медучреждение. 49-летний житель Новочебоксарска, который ехал на иномарке со своими родителями, освидетельствован, трезв. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Василий Григорьев
Опубликовано: 26 декабря 2024 г.


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