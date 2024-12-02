Радость в детских глазах

Чудеса под Новый год случаются

Маленькие пациенты Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах на днях испытали настоящую радость от встречи с Дедом Морозом. Да, да! К ним в гости пришел всамделишный зимний волшебник с мешком подарков и «Коробкой храбрости» от партии «Единая Россия».

Каждый раз, приезжая в столицу республики, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Алена Аршинова посещает Федеральный центр травматологии, и это становится уже хорошей традицией. Так, осенью она навестила участников специальной военной операции, которые проходят там лечение. А сейчас, в канун Нового года, пришла в гости в детское травматолого-ортопедическое отделение.

Всероссийская благотворительная партийная акция «Коробка храбрости» нацелена на поддержку детей, которые проходят длительное лечение в больницах. Юных пациентов поощряют за стойкость, которую они проявляют при болезненных процедурах. В списке подарков: конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, различные наборы для творчества. Вместе с главным врачом центра Николаем Николаевым Алена Аршинова поздравила ребят с наступающим Новым годом.

«Мы видим, как дети мужественно переживают жизненные ситуации, связанные со здоровьем. Наша акция как раз направлена на то, чтобы их подбодрить, тем более перед таким чудесным праздником. Мамы сильно переживают за своих детей, и это понятно. Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был здоров. И мы стараемся их морально поддержать, стать друзьями и помощниками», — отметила Алена Игоревна.

В одной из палат, куда заглянули гости в компании Деда Мороза, лежит Максим Кириллов. Мальчишка немного смутился от такого внимания к себе, но искренне обрадовался. И радость его была двойной — в этот день ему исполнилось 11 лет, вместе с новогодними подарками он получил подарок на день рождения. «Это действительно очень приятно и дает нам с сыном силы пережить непростое время лечения. Такие моменты заставляют верить в чудеса», — призналась мама мальчика Дина Кириллова.

Как рассказал главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев, к ним ежегодно поступают дети из разных регионов страны и, как правило, проходят поэтапное лечение. В год в детском отделении оперируют более тысячи маленьких пациентов. «Когда ребята видят Деда Мороза, в их глазах зажигается искорка радости. Мне кажется, что после этого они быстрее пойдут на поправку. Это замечательная акция. Но и мы приложим все усилия, чтобы детишки как можно быстрее выздоровели», — сказал Николаев.

Пока Дедушка Мороз радовал ребят своим появлением, Алена Аршинова успела пообщаться и с их родителями. «Для нас важно оказаться рядом с теми, кто нуждается в поддержке и помощи. Поэтому спрашиваем у родителей, какие есть пожелания, житейские или юридические вопросы. Ведь времени лично посетить с какой-либо проблемой региональное отделение партии может и не найтись, когда занимаешься лечением ребенка. Наша задача — прийти к людям, находящимся в учреждениях здравоохранения, чтобы поговорить с ними напрямую. И я рада, что у нас есть такая возможность», — подчеркнула Алена Аршинова.