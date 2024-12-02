Чувашия вошла в топ-3 регионов по использованию искусственного интеллекта во время онлайн-встреч

Цифровая экосистема МТС проанализировала статистику проведения онлайн-мероприятий на платформе МТС Линк среди жителей Чувашии и интенсивность использования цифровых решений в регионе.

В 2024 году на российской платформе МТС Линк появился целый ряд функций на основе искусственного интеллекта: генерация расшифровки и кратких итогов онлайн-встреч, видеохайлайты, которые позволяют не просматривать записи целиком, замена и размытие фона, шумоподавление, бьютификация. В договоренностях и решениях, принятых на прошедших совещаниях, помогает ориентироваться ИИ-помощник.

Аналитики МТС Линк оценили интенсивность использования инструментов искусственного интеллекта в регионах. Самые активные пользователи подобных функций — в Республике Алтай и Чувашской Республике. На третьем месте — Орловская область.

По статистике, половина случаев использования искусственного интеллекта на платформе — включение замены или размытия фона. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). Также пользователи часто прибегают к формированию кратких итогов онлайн-встреч, что позволяет не смотреть видеозапись целиком, а сфокусироваться на главных тезисах.

«По нашим данным, жители Чувашии пользуются российской платформой для онлайн-мероприятий не только в течение рабочего дня, но и после работы – до девяти вечера. Час пик приходится на 16 часов – именно в это время в республике назначают больше всего онлайн-совещаний», – рассказал директор филиала МТС в Чувашии Алексей Сенкевич.

Согласно результатам исследования, в 2024 году пользователи проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) в три раза чаще, чем вебинары (формат, предполагающий несколько активных спикеров и большое количество слушателей). При этом количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе МТС Линк по всей стране выросло на 13% по сравнению с 2023 годом и составило более 33 миллионов.