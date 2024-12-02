Боевой подарок от земляков

Ровно 80 лет назад, 20 декабря 1944 года, на подмосковном аэродроме Монино авиационной части, где служил уроженец Алатыря, Герой Советского Союза комэск Александр Кочетов, вручили 12 истребителей-бомбардировщиков Як-9, построенных на средства жителей Чувашии. 3-я авиаэскадрилья, которую стали называть «Алатырской», сразу же после торжеств вылетела на фронт, под Варшаву, где в то время шли бои за освобождение Польши от нацистов.

На самолетах, подаренных земляками командира, летчики эскадрильи сражались до самой Победы. Летали на Варшаву, на Берлин, штурмовали вражеские аэродромы, сбивали в небе фашистские самолеты. Интересно проследить историю, как выбор такого дорогого подарка пал именно на авиачасть, где служил наш земляк Александр Кочетов.

Председатель колхоза «Марс» Яльчиского района Чувашской АССР Абдул Гаязович Гаязов, ранее уже внесший свои сбережения на построение танковой колонны «Колхозник Чувашии», по примеру коллеги-колхозника из Саратовской области Ферапонта Головатого купил за 110 тыс. рублей самолет. Гаязов искал летчика, которому можно было бы подарить свой именной самолет, обратился аж к самому Верховному главнокомандующему — и получил ответ, в котором товарищ Сталин благодарил Гаязова за вклад в Победу и обещал, что его желание будет исполнено.

В итоге выбор пал на Кочетова, о чем через газеты и радио вскоре узнала вся Чувашия. Земляки летчика также не остались в стороне и начали собирать деньги на строительство персонального самолета для Героя. Вскоре алатырцами было собрано до 150 тыс. рублей.

Личная встреча А.В. Кочетова и А.Г. Гаязова состоялась в мае 1944 года, когда летчик приехал в г. Алатырь на свою малую родину в краткосрочный отпуск. Во встрече участвовали руководители республики — председатель Совнаркома ЧАССР А.В. Сомов, секретарь обкома партии И. Чарыков и председатель Президиума Верховного Совета ЧАССР З.А. Андреева.

О чем мог рассказать 25-летний летчик-Герой руководителям родной республики и пожилому председателю колхоза? Наверное, о том, как после восьми классов образования и школы ФЗУ железнодорожного транспорта работал помощником машиниста. В 1936–1938 годах учился в аэроклубе города Алатыря, а в 1940 году окончил Энгельсскую военную авиационную школу летчиков. Женился. На момент начала войны службу проходил в истребительных частях Киевского особого военного округа. В августе 1941 года начал отсчет побед в воздухе, сбив 2 фашистских бомбардировщика «Хейнкель-111». С конца 1941 года до середины 1942 года А.В. Кочетов воевал в частях ПВО Москвы, прикрывая важные объекты от вражеских налетов. С июля 1942 года участвовал в противоздушной обороне Сталинграда. С апреля 1943 года воевал в составе 43-го истребительного авиаполка на Северном Кавказе и Кубани. Был назначен командиром 3-й эскадрильи полка. До середины мая 1944 года участвовал в освобождении Крыма. Далее полку предстояло перебазирование в Белоруссию. Командование предоставило летчику краткосрочный отпуск, и вот он на родине — с семьей, с земляками и близкими людьми.

Через полгода после встречи А.Г. Гаязова и А.В. Кочетова состоялась церемония передачи летчикам боевых «Яков». 29 декабря 1944 года газета «Красная Чувашия» (сегодня она называется «Советская Чувашия») опубликовала статью «Вручение самолетов, построенных на средства трудящихся Чувашии» с фотографией А.В. Кочетова. В ней, в частности, говорится: «20 декабря в части, которой командует подполковник А. Дорошенков, состоялось вручение 12 боевых самолетов, построенных на средства трудящихся Чувашии…» Причем Александру Кочетову вручили сразу два персональных Як-9.

Самолет с надписью Абдула Гаязова он взял себе, а другой передал своему другу Спартаку Маковскому. Кочетов и Маковский, кстати, первыми в Краснознаменном 43-м истребительном авиаполку 8-й Воздушной армии Южного фронта получили звания Героев Советского Союза. И оба были командирами эскадрилий 43-го истребительного авиаполка.

СПРАВКА «СЧ»

Александр Васильевич Кочетов (08.03.1919 – 31.01.1994 г.), военный летчик, Герой Советского Союза. Воевал с самого начала Великой Отечественной войны и до ее окончания на самых горячих участках, завершающие бои были в Восточной Пруссии и в небе над Берлином. Всего за годы войны совершил 488 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев, сбил 34 самолета врага лично и 8 – в группе.

В 1978 году имя А.В. Кочетова занесено в Почетную книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Его именем названа улица в г. Чебоксары, а также Чувашский кадетский корпус ПФО.

Валерий Федоров