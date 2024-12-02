В Чувашии сложилась положительная практика в борьбе с теневой занятостью

Долги по зарплате снижаются

Об этом заявил Глава республики Олег Николаев на заседании межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты зарплаты в регионе. За четыре последних года в Чувашии удалось вывести «из тени» более 40 тыс. работников, теперь они трудятся официально. Задача — сохранить эту динамику. Кроме того, по сравнению с прошлым годом почти вдвое увеличилась сумма погашенных долгов по зарплате: 69,14 млн рублей против 36,6 млн рублей. За нарушения трудового законодательства к административной ответственности привлечены 63 должностных и 8 юридических лиц, 8 индивидуальных предпринимателей, объявлено 68 предупреждений. Среди должников числятся 16 организаций с общей задолженностью в 14,8 млн рублей перед 446 сотрудниками. По сравнению с январем текущего года задолженность по заработной плате снизилась на 3,32 млн рублей, или на 18%.