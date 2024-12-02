В Чувашии подвели итоги российского Года семьи

Счастливы вместе

В холле танцевала живая елочка. На большом экране проплывали зимние пейзажи. На их фоне запечатлелось немало домочадцев. Детей было не оторвать от увлекательных игр и мастер-классов, а самых маленьких родители носили на руках — им еще только предстоит сделать первые шаги. Настроения добавила и трогательная выставка. На фото с разницей в несколько десятилетий — счастливые лица. И путь — от молодой пары до большого семейства с детьми, внуками и правнуками… В здании Чувашской филармонии подвели итоги российского Года семьи в республике.

В зале собрались многодетные родители со своими чадами, семьи участников СВО, трудовые династии, почетные гости. Участников приветствовали артисты душевной песней о любви. Видеоролик перелистал по месяцам календарь, освежив впечатления о различных форумах, конкурсах и фестивалях. А о государственных приоритетах напомнил Глава Чувашии Олег Николаев. Тема поддержки семей, материнства, раскрытия детских талантов — одна из главных. «Мы существенно пересмотрели формы поддержки и дополнили их достаточно широкий круг», — отметил руководитель региона.

В Чувашии — около 19 тысяч многодетных семей. Сформирован их реестр, что упростило мониторинг и предоставление социальных мер. Появилось единое удостоверение, позволяющее получать помощь от государства в любом регионе страны. Почти 600 малоимущих уже воспользовались льготами по жилищно-коммунальным услугам. Более 8 тысяч детей получили спортивную форму, на ее покупку каждому полагается 12700 рублей — это самый высокий норматив в Приволжском федеральном округе. Предусмотрено безвозмездное выделение средств на открытие собственного дела — социальный контракт заключили почти 3 тысячи семей.

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, тоже вышедшая на сцену, была лаконичной: «Быть счастливым очень просто — надо быть в семье». А представитель Чебоксарской епархии протоиерей Михаил Павлов напомнил заповедь, которая была дана Богом еще первым людям: «Да любите друг друга!»

На торжественной церемонии медаль ордена «Родительская слава» получили Владимир и Альбина Макаровы из Красночетайского округа — за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей (их у супругов четверо). Орденом «За любовь и верность» награждены Александр и Валентина Яковлевы из Шумерлинского округа. Знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» отмечены мамы из Шумерли и Цивильска — Наталья Егорова и Ольга Яковлева.

Чествовали и тех, кто отличился в мероприятиях Года семьи. К примеру, отметили призами и подарками лучших на фестивале финансовой грамотности (а всего в нем участвовало около 130 семейных команд).

И вот, наконец, кульминация действа — итоги республиканского конкурса «Семья года». За двадцать лет в нем заявили о себе более 3330 семей! А нынешние победители — Максимовы из Новочебоксарска. Именно им предстоит теперь представить Чувашию на федеральном уровне. Семья появилась на сцене полным составом: родители и трое детей. У домочадцев множество увлечений, а их девиз: «Мы — Максимовы! И у нас все по максимуму!»

Супруги в браке 28 лет, с 28 июня 1996 года. «Мы счастливы, потому что вместе! Любое дело спорится сообща. Вот и к конкурсу готовились дружно и весело! — рассказали они. — В нашей семье ценятся любовь, забота, взаимопонимание, поддержка и вера друг в друга». Супруги чтят традиционный уклад: мужчина — защитник и добытчик, за ним стратегические решения и ответственность за благополучие супруги и детей. А женщина — хранительница очага, нежная, чуткая, заботливая.

Максимовы ведут здоровый образ жизни. Александр Георгиевич — профессиональный спортсмен, мастер спорта по хоккею с шайбой. Большую часть своей карьеры посвятил знаменитому хоккейному клубу «Сокол», а сейчас является капитаном команды ветеранов. Елена Вячеславовна стояла у истоков фитнес-движения в Новочебоксарске и даже, по словам ее супруга, была вице-мисс шейпинга. А сейчас на ее счету — успехи в конкурсах профессионального мастерства дошкольных работников.

Остальные члены семьи тоже занимают активную жизненную позицию, ведь пример папы и мамы перед глазами! Старший сын Степан ходит в тренажерный зал, увлекается «сайклом» — современным направлением фитнеса, спортивными танцами и плаванием. Обязательно выкроит и минутку, чтобы заняться резьбой по дереву. 15-летний Мирослав учится в менделеевском классе гимназии № 6. Он стипендиат Главы Чувашии за особую творческую устремленность. Обладатель красно-черного пояса тхэквандо. А как он играет на гитаре!

«Я люблю рисовать», — подключилась к беседе дочка Милослава. Девчушке всего шесть лет, но у нее уже второй юношеский разряд по художественной гимнастике. «А здесь, на празднике, мне понравился концерт — красиво пели и танцевали!» — поделилась она впечатлениями. Она и сама поет в вокальном ансамбле «Вдохновение».

Семейным хобби можно считать путешествия. И взрослым, и детям нравится знакомиться с разными городами, культурным и историческим наследием страны. Восхищаются Максимовы и красотами родного края, практикуя туристические походы в Заволжье. А для большой родни, которая собирается летом на родине главы семейства, в деревне Астакасы Мариинско-Посадского района, всегда наготове культурная программа и чувашская кухня. К слову, Максимовы ведут родословную семьи, а День химика — для них особая дата, потому что родители супругов проработали на «Химпроме» в общей сложности более 70 лет.

Максимовых можно увидеть на различных городских мероприятиях, включая День города, и на патриотических акциях — таких, как «Свеча памяти», «Бессмертный полк», Парад Победы. Они активно участвуют в волонтерских акциях поддержки военнослужащих. «Крепкая семья — залог процветания страны», — считают супруги. Они всегда стремились к тому, чтобы их дети выросли достойными гражданами России.

Свои лидеры определились и в номинациях республиканского конкурса «Семья года-2024». Если сложить их названия, то получится целый набор качеств — дружная, трудолюбивая, социально ответственная, творческая, спортивная! Такие семьи — достояние республики. С них надо брать пример.