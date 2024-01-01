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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:

«Огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», зажженного на форуме «Родные — Любимые» на ВДНХ, — в Чувашии!

Сама лампада с огнем — из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где находятся мощи покровителей семьи и брака, святых Петра и Февронии. И его частицу привезла творческая династия, национальный семейный ансамбль «Выйкăт» — семья Ивановых.

Этот символ семейных ценностей и преемственности поколений будет храниться в чебоксарском ЗАГСе, в том месте, где рождается семья. Пусть наши сердца будут наполнены любовью, заботой и уважением друг к другу».



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