ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», зажженного на форуме «Родные — Любимые» на ВДНХ, — в Чувашии!

Сама лампада с огнем — из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где находятся мощи покровителей семьи и брака, святых Петра и Февронии. И его частицу привезла творческая династия, национальный семейный ансамбль «Выйкăт» — семья Ивановых.

Этот символ семейных ценностей и преемственности поколений будет храниться в чебоксарском ЗАГСе, в том месте, где рождается семья. Пусть наши сердца будут наполнены любовью, заботой и уважением друг к другу».