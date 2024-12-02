Города Чувашии смогут реализовать в два раза больше проектов инициативного бюджетирования

Заявки принимают онлайн

По новому порядку конкурсного отбора, одобренному Кабмином республики, в столице региона теперь возможно реализовать до 20 инициативных проектов в год, а в Новочебоксарске, Канаше, Алатыре и Шумерле — до 10 проектов.

Решение позволит поддержать инициативы граждан, количество которых увеличивается из года в год. Заявки на конкурс от муниципалитетов будут приниматься через информационную систему «Чувашия онлайн». О начале их приема будет объявлено дополнительно до конца текущего года.

В Минстрое Чувашии сообщают, что в этом году в городах республики реализовано 24 инициативных проекта, при этом от муниципалитетов поступило около 40 заявок.

Василий Григорьев