Города Чувашии смогут реализовать в два раза больше проектов инициативного бюджетирования

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Заявки принимают онлайн

По новому порядку конкурсного отбора, одобренному Кабмином республики, в столице региона теперь возможно реализовать до 20 инициативных проектов в год, а в Новочебоксарске, Канаше, Алатыре и Шумерле — до 10 проектов.

Решение позволит поддержать инициативы граждан, количество которых увеличивается из года в год. Заявки на конкурс от муниципалитетов будут приниматься через информационную систему «Чувашия онлайн». О начале их приема будет объявлено дополнительно до конца текущего года.

В Минстрое Чувашии сообщают, что в этом году в городах республики реализовано 24 инициативных проекта, при этом от муниципалитетов поступило около 40 заявок. 

Василий Григорьев
Опубликовано: 19 декабря 2024 г.


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