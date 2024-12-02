Улучшить материальное положение поможет социальный контракт

Для семей с маленьким достатком это большое подспорье, а иногда и стартовая площадка. Выплаты от государства предназначены, чтобы улучшить свое материальное положение, найти работу или организовать бизнес.

О необходимости расширять такой формат социальной помощи говорили на заседании Совета по проведению мероприятий в рамках Десятилетия детства в республике. Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, социальный контракт — это действенный инструмент, который дает положительный эффект. Имея комплексную поддержку, человек чувствует себя уверенно и впоследствии уже сам может обеспечить себя.

Среди получателей этой помощи становится больше многодетных родителей — с ними социальные контракты заключаются в приоритетном порядке. Так, с начала их реализации в 2020 году прямой финансовой поддержкой по договору воспользовались 5815 таких семей. Заключено более 17 тыс. контрактов на сумму свыше 2 млрд рублей. Об этом проинформировала министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова.

На заседании озвучили, что в следующем году финансирование этой программы увеличится. На нее направят 996,5 млн рублей, а это более 4 тыс. соцконтрактов. Для сравнения, в 2024 году объем выделенных средств составил 408,5 млн рублей, заключено свыше 2800 договоров по четырем направлениям: поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и прямая финансовая поддержка семей. Напомним, с этого года подать заявление на социальный контракт можно через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Обсудили на Совете и другие вопросы. Глава Чувашии поручил республиканским министерствам труда и образования в течение первого полугодия 2025 года активизировать работу социальных служб в плане помощи семьям с детьми, нуждающимся в особой заботе. Также он рекомендовал развивать дистанционный формат анонимной психологической помощи.