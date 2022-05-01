Социальный контракт помог выпускнице ЧГПУ открыть логопедический кабинет

Невысокие доходы — еще не повод отчаиваться. В Чувашии такие люди могут заключить социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности и получить субсидию в размере 250 тысяч рублей. Такую поддержку получила, например, выпускница ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Оксана Иванова. И уже ощутила позитивные изменения в своей жизни.

«По профессии я логопед и тружусь в этой области около семи лет», — рассказала корреспонденту «СЧ» Оксана. Еще пару лет назад она даже не думала, что сможет открыть свое дело. Судьбоносные для молодого специалиста события произошли в начале пандемии, когда, оставшись без работы, она наткнулась на размещенное в МФЦ объявление о том, что будущие предприниматели могут получить государственную поддержку. Тщательно обдумав этот вопрос, девушка решила попытать удачу.

Первым делом Оксана зарегистрировалась в качестве малоимущей и подала заявление на заключение соцконтракта. После чего составила бизнес-­план и указала, какое оборудование ей понадобится, чтобы открыть свой логопедический класс. По словам педагога, оформление необходимых документов, защита проекта и открытие своего дела у нее заняло около месяца. На полученные 250 тысяч рублей она не только обустроила логопедический кабинет, но и приобрела все необходимые принадлежности. Параллельно девушка активно занималась коррекцией и развитием речи детишек из самых разных регионов в онлайн-­формате. А вскоре нашелся и первый чебоксарский ученик, который пришел на консультацию в новый логопедический класс.

«Поначалу в карантин было немного сложно продвигать свое дело, поскольку многие еще находились на самоизоляции. Но сейчас все силы и средства, вложенные в работу, полностью окупились», — рассказала Оксана. Нынче у логопеда индивидуально занимаются чуть больше тридцати детей. Некоторые ребятишки посещают занятия ради того, чтобы «поставить» звуки, кто­-то готовится к школе. «Сейчас 80 процентов моего времени занимает работа, — говорит девушка. — Но она мне только в радость. Получив субсидию, я смогла не только заниматься любимым делом и выйти на достойный уровень зарплаты, но и обеспечить процветание своему бизнесу».

Как рассказала директор Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии Лариса Гайдаш, социальный контракт — весьма действенный механизм, и многие начинающие предприниматели в республике его уже оценили. Об этом свидетельствует статистика. С каждым годом число желающих заключить соцконтракт увеличивается. По состоянию на середину мая этого года уже заключено 1235 соцконтрактов, 309 из которых приходятся на индивидуальных предпринимателей.

Кстати, заключить соцконтракт нуждающиеся граждане могут для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации. В этом году по всем этим четырем направлениям выделено 390 млн рублей из федерального и республиканского бюджета.

Стала проще и сама процедура получения государственной социальной помощи. «Если раньше человек должен был сначала зарегистрироваться в качестве малоимущего и только потом подавать заявку на социальный контракт, то сейчас можно сразу принести заявление на его оформление», — пояснила Лариса Гайдаш. Впрочем, отделами соцзащиты все равно проводится проверка нуждаемости по доходам и имуществу. Доходы человека (семьи) должны быть не выше прожиточного минимума. И если, например, семья из трех человек владеет двумя и более квартирами и несколькими автомобилями, соцконтракт не может быть оформлен.

Интересный факт

По данным Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии, чаще всего в городах заключают социальные контракты на открытие парикмахерской или ногтевого сервиса. Помимо этого, большой популярностью для открытия предпринимательской деятельности пользуется профессия водителя такси. А вот граждан, проживающих в сельской местности, больше всего интересуют обучение на тракториста и курсы фермерского дела.