Социальный контракт позволяет жителям села осуществить мечту

Открылась школа, зажужжала пасека

Пятый год в республике оказывается государственная поддержка малоимущим на основании договора о материальной помощи. Его заключают органы социальной защиты с человеком, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Таких соглашений, по данным Минтруда Чувашии, только в этом году оформлено свыше двух тысяч.

Есть несколько направлений, разъясняют в ведомстве. Так, большая часть обратившихся заключает контракт по поиску работы. Немало желающих использовать помощь государства в открытии своего дела и ведении личного подсобного хозяйства. Участникам программы — как одиноким, так и семейным людям — помогают пройти обучение и дают хорошие выплаты. Выручает такой договор и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

ЦИФРА 408,5 млн рублей выделено на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в Чувашии в этом году

В Красных Четаях, например, многодетная мама и опытный педагог Марина Рябченко благодаря господдержке открыла школу иностранного языка. Сначала обратилась в отдел соцзащиты Красночетайского муниципального округа, зарегистрировалась в качестве самозанятой, подготовила и представила бизнес-план. После заключения социального контракта она получила 250 тыс. рублей на открытие своего дела. Жительница села смогла приобрести необходимое оборудование для образовательной студии — парты, кресла, ноутбук, проектор, доску, набор для изготовления карточек и многое другое. Кроме того, появилась возможность проводить занятия онлайн, и теперь среди учеников языковой школы есть ребята из других регионов.

Вот и жителю села Икково Чебоксарского округа Александру Николаевскому социальный контракт помог заняться любимым делом, рассказали в Центре предоставления мер социальной поддержки. Мужчина всегда мечтал о своей пасеке: пчеловодством занимались отец и дед, так что многому он научился еще в детстве. А сейчас, по словам Александра Ивановича, есть интернет, где достаточно информации, чтобы вести свое хозяйство.

На пасеке обживаются уже семь десятков пчелосемей. Домики для крылатых тружениц заботливый фермер выкрасил в яркие цвета и соорудил для них поилку. Рассказывает, что его «подопечные» любят прохладную водицу. Николаевский планирует расширить дело, увеличить количество пчелосемей и приобрести новые улья.