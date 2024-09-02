Соцконтракт поможет открыть свое дело и выучиться новой профессии

На радость себе и людям

Открыть свое дело, выучиться новой профессии — все это можно реализовать с помощью соцконтракта.

Так называется договор между органами соцзащиты и оказавшимся в сложной финансовой ситуации человеком, благодаря чему у него появляется доход. Жительнице села Хоршеваши Красночетайского округа Светлане Алякиной такая возможность от государства помогла открыть мини-ателье.

Как рассказали в Центре предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии, в прошлом году сельчанка, швея-закройщица по профессии, в поисках подходящей работы обратилась в центр занятости населения. Там-то она и сообщила о своей мечте организовать собственное дело. С этого для Светланы, мамы двух дочерей, и начался путь к небольшому ателье.

Женщину внимательно выслушали и направили на собеседование в отдел социальной защиты населения, где помогли составить бизнес-план. После удачной защиты проекта она заключила социальный контракт и стала самозанятой. Сейчас Светлана увлечена любимым делом — шьет шторы, тюль, ремонтирует одежду и создает новые изделия. Довольные заказчики не скупятся на похвалу, благодарят за идеальные швы и желают успехов.

«Наконец-то моя мечта сбылась! Люблю свою работу. Каждый день я с радостью берусь за иголку с ниткой и даю ткани новую жизнь. Мне нравится, что моя работа творческая — я получаю от нее удовольствие и вижу, как она приносит радость другим. Благодарна работникам отдела соцзащиты, что они поверили в меня и помогли в заключении соцконтракта, а также сотрудникам центра занятости за разъяснение», — говорит мама-предприниматель. Кстати, супруг Светланы — защитник нашей Родины, он участвует в специальной военной операции. «Мы любим его, гордимся им и ждем домой живым и невредимым. Он — наш герой», — говорят в семье.

В небольшом домашнем ателье Светлана Алякина шьет красивые шторы и тюль. Фото cap.ru