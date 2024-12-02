К Новому году еще 4 тысячи сельчан в Канашском округе получили доступ к высокоскоростному интернету

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети в Канашском муниципальном округе республики, в результате чего высокоскоростной мобильный интернет заработал еще в трех населенных пунктах.

Специалисты МТС запустили дополнительное телеком-оборудование в селе Ухманы, деревнях Атнашево и Сугайкасы. За счет усиления инфраструктуры местным жителям и их гостям стал доступен мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с.

В Ухманах, Атнашево и Сугайкасах работают школы, дома культуры, в каждом населенном пункте живут больше тысячи человек. Ко многим на зимние праздники приезжают родственники, чтобы провести каникулы на природе, на Новый год местные созваниваются с друзьями и родными из других регионов страны.

«Запуск высокоскоростного интернета важен для дальнейшего развития сел, а в преддверии Нового года это дополнительная возможность на высокой скорости общаться и проводить досуг онлайн. Жители Ухман, Атнашево и Сугайкасов смогут смотреть новогодние фильмы в HD качестве, заказывать подарки онлайн, поздравлять близких по видеосвязи и делиться фото и видео с новогодних праздников», – прокомментировал директор МТС в Чувашской Республике Алексей Сенкевич.
Опубликовано: 12 декабря 2024 г.


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