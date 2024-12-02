К Новому году еще 4 тысячи сельчан в Канашском округе получили доступ к высокоскоростному интернету

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети в Канашском муниципальном округе республики, в результате чего высокоскоростной мобильный интернет заработал еще в трех населенных пунктах.

Специалисты МТС запустили дополнительное телеком-оборудование в селе Ухманы, деревнях Атнашево и Сугайкасы. За счет усиления инфраструктуры местным жителям и их гостям стал доступен мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с.

В Ухманах, Атнашево и Сугайкасах работают школы, дома культуры, в каждом населенном пункте живут больше тысячи человек. Ко многим на зимние праздники приезжают родственники, чтобы провести каникулы на природе, на Новый год местные созваниваются с друзьями и родными из других регионов страны.