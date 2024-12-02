Интернет-витрина Чувашии расширяется

Цифровая платформа «Чувашия БлагоДарит», предназначенная для продвижения местных брендов на внутреннем и внешних рынках, пополнилась новыми категориями.

В разделе «Чувашия Этническая» будут представлены товары с национальными элементами. «Чувашия Гастрономическая» объединит предприятия общественного питания. «Чувашия Креативная» соберет информацию об услугах фотографов, стилистов и дизайнеров.

«Предприниматели республики достаточно активно заходят на платформу «Чувашия БлагоДарит». На сегодняшний день на ней представлены 19 местных брендов, и их количество продолжает расти», — прокомментировал вице-премьер — руководитель республиканского Минэкономразвития Дмитрий Краснов. Он также отметил, что разработчики проекта стремятся сделать интернет-витрину максимально удобной как для бизнеса, так и для покупателей. Есть обратная связь от производителей и предложения по упрощению процедуры загрузки товаров на сайт.