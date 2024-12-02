Республиканский проект удостоен национальной премии

За уроки мужества «на рубеже»

В Москве прошел Всероссийский патриотический форум, который объединил тысячу участников со всей страны — руководителей центров патриотического воспитания, активной молодежи, героев спецоперации. В Центральном выставочном зале «Манеж» проводились дискуссии, встречи с военнослужащими, космонавтами, олимпийскими чемпионами и видными политическими деятелями. Одним из главных событий форума стало награждение лауреатов V Национальной премии «Патриот». В числе победителей отмечен и Чувашский межрегиональный фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На рубеже».

Высоких наград в 11 номинациях удостоены не только лучшие практики, но и их организаторы — университеты, создатели тематических игр, добровольцы, люди, которые посвятили себя воспитанию нового поколения россиян. Среди лауреатов, например — многодетная мама Инга Лыбо из Москвы, сумевшая объединить волонтеров из нескольких стран, чтобы помочь людям, которые живут на Донбассе в зоне боевых действий.

Наш проект «На рубеже» победил в номинации «Служение», сообщили в Управлении Главы Чувашии по молодежной политике. К слову, этот патриотический фестиваль проводится в республике ежегодно. Два раза он проходил в Ядринском округе, а минувшим летом впервые был организован возле мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском округе. Слет объединил более 300 военно-исторических клубов и поисковых отрядов из 20 регионов страны.

Напомним, его главным действом по традиции является историческая реконструкция боевого пути дивизий, сформированных в годы Великой Отечественной войны в Чувашии. Так, в этом году был воссоздан эпизод Белорусской стратегической наступательной операции Красной Армии с кодовым наименованием «Багратион». Зрелищная постановка запомнилась участникам фестиваля восстановленной военной техникой, звуками разрывов снарядов на поле боя, яростной атакой наших солдат немецких укреплений. Работали на фестивале и образовательные площадки, выставки поисковых отрядов. Юноши и девушки учились плести маскировочные сети, изготавливать окопные свечи.

По словам заместителя директора Центра «Авангард» Чувашии Владлены Даниловой, которая представляла проект на Всероссийском патриотическом форуме вместе с руководителем военно-исторического клуба «Драконы морей» Евгением Васильевым, уникальность нашего фестиваля — в умелом сочетании образовательной программы с исторической реконструкцией боевых действий. Во время слета, посвященного героическим подвигам земляков, молодежь получает знания по основам поисковой и археологической работы, знакомится с историей своей родины, «погружаясь» в события тех лет.

Порадовался успеху проекта «На рубеже» и Глава республики Олег Николаев, который всячески поддерживает это начинание. «Благодарим руководителя программы Роспатриот Росмолодежи Елену Беликову за признание заслуг Чувашии в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Справка «СЧ»

Национальная премия «Патриот» является общественно-государственной инициативой, направленной на выявление лучших проектов и признание заслуг граждан и организаций в патриотическом воспитании жителей России и соотечественников, проживающих за рубежом. Конкурс организован программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».