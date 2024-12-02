В Чувашии прошла «облава» на теневых торговцев хмельным зельем

Юридическая ответственность наступает как за незаконную перепродажу легально приобретенной алкогольной продукции, так и за продажу контрафактного спиртного, а также самогона. Не первый раз выявлением таких правонарушений занимаются члены Межрегиональной общественной организации «Здоровая нация» при участии Минэкономразвития Чувашии.

Операция «СтопКА» была инициирована на заседании рабочей группы по выработке мер, направленных на сокращение незаконного оборота алкоголя. Как известно, после 23.00 спиртное не купить, но общественники и сотрудники министерства «откликнулись» на объявления, предлагающие приобретение и доставку крепких напитков. Не секрет, что подобные услуги в большинстве своем оказывают люди далекие от торговли, да и вызывает сомнение качество их товара. По прибытии на подставной адрес один из продавцов алкоголя был задержан сотрудниками полиции. На правонарушителя в итоге составили протокол, в ходе осмотра автомобиля был изъят весь товар.

СПРАВКА «СЧ» За 2023 год в Чувашской Республике зафиксировано более 600 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией. Особенно актуальна эта проблема для Урмарского, Мариинско-Посадского, Моргаушского округов и города Чебоксары.

«Дистанционная продажа алкогольной продукции запрещена. В соответствии с действующим законодательством ее могут реализовывать только организации, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, и только при соблюдении обязательных требований. Подобные рейды вместе с общественниками и правоохранителями Минэкономразвития будет проводить и в последующем. Общественный контроль — крайне важная мера», — прокомментировал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Напомним, что подобная «контрольная закупка» проводилась еще в феврале этого года. Действовали по такой же схеме: звонили по объявлениям о доставке горячительных напитков, заказывали и на месте уже «накрывали» продавца. Кстати сказать, ответственность за подобное правонарушение предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции.

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Открытая продажа

В Чебоксарах полицейские и члены Общественного совета при городском Управлении МВД России провели рейд по проверке соблюдения антитабачного законодательства. Особое внимание точкам, реализующим электронные сигареты. В одном из крупных торговых центров выявлено три факта открытой продажи никотиносодержащей продукции. По закону ее демонстрация может осуществляться только по требованию совершеннолетнего покупателя после его ознакомления с перечнем имеющейся продукции.