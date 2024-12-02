Как аферисты выманивают деньги у честных людей

Теория обмана

Неутешительные цифры: жители Чувашии только за 11 месяцев этого года лишились свыше одного миллиарда рублей в пользу мошенников. Для сравнения — за это же время в прошлом году общая сумма потерянных денег составила 855 млн рублей. На днях региональное МВД провело пресс-конференцию на тему «Новые уловки мошенников», на которой спикеры рассказали о хитрых ловушках «разводил».

Похитил сам себя

Вообще, в 2018 году, когда число заявленных преступлений составляло только полторы тысячи, причиненный ущерб не превышал 70 млн рублей. Со временем росло и число обращений пострадавших от мошенников и сумма потерянных денег. Но с указанного выше периода к сегодняшнему дню специалисты ведомства отмечают и ряд существенных изменений в преступных схемах. Влияние на жертву становится более изощренным. Попавшего на крючок бедолагу буквально пытаются обобрать до нитки. А примерно с 2022 года мошенники толкают своих «подопечных» уже и на преступления: совершить поджог административного здания, облить зеленкой человека.

Но манипуляторам и этого мало, им уже недостаточно просто украсть деньги. Появилась какая-то извращенная потребность помучить несчастную жертву. Речь идет о так называемом самопохищении. Под влиянием мошенников человек уезжает в другой город или регион, записывает видеосообщение о своем похищении родственникам. В этом случае злоумышленники рассчитывают «снять» деньги с самой жертвы и дополнительно с ее родных.

Как рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД майор полиции Динар Садриев, с конца 2023 года фиксируются также факты посягательств на квартиры и машины потерпевших. «Такой вид мошенничества осуществляется путем получения доступа к личному кабинету на сервисе госуслуг. Причем человек сам сообщает заветный код из смс, потому что его убедили в сторонней попытке взлома его страницы на портале. Далее преступники загружают через личный кабинет поддельную доверенность на квартиру от имени собственника на подставное лицо», — подчеркнул майор полиции.

При этом Динар Садриев отметил такую тенденцию, что сумма причиненного ущерба растет, а число потерпевших сильно не меняется в большую сторону.

Этому есть простое, но неприятное объяснение: аферисты «высасывают» из одной жертвы все по максимуму. «Наша профилактика относительно работает. Люди понимают, что им звонят мошенники. Но злоумышленники забирают у человека все до последней капли. Если раньше они ограничивались сбережениями потерпевшего, то теперь вынуждают брать их кредиты, покушаются на жилье и деньги родственников», — констатировал Динар Рафисович.

Теряют бдительность и стар и млад

Согласитесь, многие из нас уверены, что пожилые люди чаще всего попадают на уловки мошенников. Но это не так. Проведя анализ подобных преступлений за прошлый год среди случаев, когда потерпевшие перевели аферистам более 500 тыс. рублей, специалисты МВД отметили, что люди в возрасте от 30 до 60 лет наиболее подвержены воздействию мошенников, чем пенсионеры. Это банально связано с тем, что за любым действием пенсионеров у нас общество следит. Если вы увидите разговаривающего по телефону возле банкомата пожилого человека и услышите фразу «безопасный счет», то у вас наверняка внутри что-то щелкнет и вы постараетесь вмешаться. И такие случаи известны, когда чуть ли не всем магазином, и продавцы, и покупатели, отговаривали от необдуманных действий.

Полицейские в ходе пресс-конференции обратили также внимание на применение преступниками таких технологий, как дипфейк — аудио и видео, обработанное с помощью нейросетей. Так мошенники подделывают голоса и изображения реальных людей, после чего звонят их друзьям, коллегам.

Еще один способ кражи денег, который используют мошенники, — вредоносные программы. Человеку приходит сообщение в мессенджере, содержащее ссылку на скачивание открытки, музыки, картинки, архива или программы. Запуск вложения или переход по ссылке может начать установку на устройстве вредоносной программы (вымогателя-блокиратора, шифровальщика, троянской программы). Такие сообщения приходят обычно от знакомых, которых уже взломали.

Наши данные против нас

Заместитель начальника управления уголовного розыска МВД подполковник полиции Михаил Игнатьев объяснил журналистам, как мошенникам удается воздействовать на свою жертву. Например, почему они владеют подробной информацией о нас: паспортные данные, СНИЛС, номера машин и многое другое.

Во-первых, номер телефона. К сожалению, в современном мире через него можно узнать практически любую личную информацию о человеке. Все социальные сети сегодня требуют привязки по телефону, поэтому почти за каждым номером кроется чья-то личная страница.

Во-вторых, утечка базы данных. Их на самом деле огромное количество, поскольку каждый из нас регулярно делится своими персональными данными. В частности, при заполнении анкет для получения разного рода дисконтных карт, при регистрации на интернет-сервисах.

«К сожалению, это лакомый кусок для мошенников. Собранная о человеке информация позволяет им устроить таргетированную атаку на него, убеждая жертву в том, что с ним разговаривает представитель правоохранительных органов, банка или другого учреждения. Они давят на то, что владеют той информацией, которая недоступна другим. Этим они выводят человека из привычного состояния», — сказал Михаил Игнатьев.

Способов много

На какие только хитрости не идут мошенники, чтобы получить чужие деньги. Специалисты МВД по Чувашии составили список наиболее популярных мошеннических схем. В первую очередь в этот «рейтинг» попали случаи, когда преступники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, работниками госуслуг и сообщают о попытках оформления кредитов на ваше имя и завладения деньгами, а также обвиняют в переводе денег на счета вражеского государства.

Далее идут «разводы», когда жителям республики предлагают заработать на инвестициях и вкладах, обещая нереально высокие проценты. Также нередки случаи воровства денег с использованием старых сим-карт и через звонки от якобы сотовой компании с уведомлением о необходимости продления срока действия сим-карты.

Отдельные позиции в списке занимают способы обмана детей и пожилых людей. Первые попадаются из-за своей любви к мобильным играм и взамен на игровую валюту отдают реальные деньги, правда, не свои, а родителей. А вторых «ловят» на эмоциях, вызванных неприятными новостями о ДТП с участием их близких.

Сотрудники полиции предупреждают — мошенники могут использовать различные уловки, представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, вашими родственниками. Их главная цель — получить от своих жертв деньги или реквизиты банковской карты. В случае сомнений обратитесь в полицию по телефону 102.

Грустный праздник

В день рождения принято получать подарки, но в этой истории все наоборот — виновник торжества расстался со своими сбережениями, «одарив» мошенников.

Что в праздничный день может пойти не так, когда ты в центре внимания, принимаешь поздравления, подарки? В разгар приятной суеты чебоксарца не удивило сообщение в мессенджере из банка. Мужчине обещали презент в честь его дня рождения, но чтобы его получить, требовалось пройти по ссылке, указать паспортные данные и код из смс. Именинник выполнил все, что требовалось, в результате с его банковского счета произошло списание порядка полумиллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ну а сотрудники полиции и представители финансовых учреждений напоминают, что банки никогда не отправляют клиентам в мессенджеры или смс ссылки, при переходе по которым запрашиваются конфиденциальные сведения: номера карт, пароли из смс, паспортные данные, последние совершенные операции, кодовые слова, логины, пароли, ПИН-код.

«Вкладчик» хочет вернуть деньги

В Отдел МВД по Ибресинскому округу обратился мужчина, ставший жертвой мошенников. «Менеджер инвестиционной платформы» вытянул с него более двух миллионов рублей, обещая взамен золотые горы.

Для начала потерпевший перевел 20 тыс. рублей, но «консультант» убедил его, что так много не заработаешь, после чего сельчанин взял в кредит 700 тыс. рублей и закинул на «инвестиционный счет». Аферисты, как это нередко происходит, перевели новоявленному инвестору около 40 тыс. рублей, и воодушевленный успехом клиент вложился еще на 900 с лишним тысяч, взятых со всех своих кредитных карт. «Менеджер» продолжал убеждать мужчину не останавливаться на этом и воспользоваться накоплениями членов семьи. В итоге злоумышленникам ушли и 600 тыс. рублей, принадлежащих гражданской супруге потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, незадачливый инвестор все еще рассчитывает разбогатеть с помощью своего «выгодного проекта». Он просит полицейских разобраться в ситуации, помочь вывести его капитал и проценты с платформы.