Наталья Николаева: Люблю, когда люди профессионально и интересно делают свою работу

В студии «Советской Чувашии» — снова интересный собеседник. В этот раз к нам на огонек заглянула председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Говорили о разном — о проведенной работе и новых проектах организации, о поддержке бойцов СВО и их семей, о роли женщины в семье и обществе. Беседа, на наш взгляд, получилась содержательной и интересной.

— Наталья Алексеевна, здравствуйте! Хотелось бы начать наш разговор с Союза женщин Чувашии. В последнее время эта общественная организация активно себя проявляет, хотя у нее, несомненно, богатая история. Когда же зародилось это движение?

— Вообще первое заседание, а мы ведем отсчет именно с него, состоялось 97 лет назад. И в 2022 году мы праздновали эту дату. Изучая материалы, понимаешь, каким сложным был процесс становления. Общество было разношерстным, очень трудно формировалась повестка. Но в то же время женщины уже тогда представляли консолидирующую силу и активно участвовали в формировании гражданского общества. Будучи не все грамотными, смогли провести первый съезд женщин.

— Как сегодня работает Союз женщин Чувашии?

— Помимо 28 первичных организаций во всех муниципалитетах у нас более 100 отраслевых женсоветов, которые созданы на предприятиях и в организациях. И они достаточно активно предлагают свои идеи и смыслы для развития организации. Сегодня сильные женщины могут формировать определенное мировоззрение в обществе. Например, Наталия Партасова, Роза Иванова, Алла Салаева, Вероника Беликова.

Я уверена, что каждая женщина, так или иначе, чувствует сопричастность к нашей организации. Мы всегда говорим, что все, что делает сегодня женщина, — это общий вклад в наше движение. Это создает условия для гармонизации пространства. Мы часто говорим, что Чувашия женского рода и у республики женское лицо. И это, на самом деле, сильно нас отличает от других регионов, как мне кажется.

Когда я заняла пост председателя Союза женщин Чувашии, мы первым делом объехали первичные организации в муниципалитетах, и я была очень впечатлена теми прекрасными женщинами, с которыми познакомилась. Они много работают, при этом у них большая общественная нагрузка. Но для них это само собой разумеющееся — воспитывать детей, помогать мужу и при этом задавать стандарты в обществе, выполнять профессиональные обязанности. И у нас возникло желание помочь женщинам почувствовать свою состоятельность и значимость. Так, например, появился конкурс «Я женщина». Нам очень хотелось, чтобы каждая участница увидела, насколько она успешна и оригинальна.

— Наталья Алексеевна, вы перечислили активистов женского движения нашего времени, и все они самодостаточные личности. У меня даже возникла мысль о том, что Союз не просто защищает, а помогает женщинам раскрыться, реализоваться. Вы тонко чувствуете национальную особенность наших женщин. Поделитесь своим мнением на этот счет, какая она — чувашская женщина?

— Способность женщины создавать особое пространство вокруг любого процесса, будь это ее семья, дом или работа, — это невероятная сила, которая может иногда совершенно неожиданно влиять на события. Все зависит от внутреннего настроя женщины, от того, с каким воодушевлением она смотрит на своего супруга, видит, как растет и радуется ее дитя, подмечает, все ли получается у нее в делах. Пусть это будет громко сказано, но в этом, я считаю, есть своя магия, женская сила, способная воскрешать из пепла или рождать нечто новое, уникальное и прекрасное.

— А как насчет подруг? Вы часто встречаетесь с женскими коллективами на предприятиях, беседовали и с сотрудницами нашей редакции. Обратил внимание, что ко всем вы обращаетесь по-простому — подруга. Верите в женскую дружбу?

— Уверена, что самая настоящая дружба как раз и может быть между женщинами. В мужских отношениях всегда присутствует соревновательный дух, впрочем, здоровая конкуренция для них — это нормально и даже необходимо. Не случайно есть такая поговорка — женщиной рождаются, а мужчиной надо стать, то есть сильной половине человечества нужно пройти определенные этапы жизни, чтобы состояться, выстроить внутренний стержень. А женщина, поскольку должна родить чадо, исконно более целостная и сформировавшаяся личность. Поэтому она относится к миру благожелательно, позитивно, даже если вокруг происходят неудачи.

Так вот когда общаюсь с нашими замечательными дамами, мне безумно хочется, чтобы каждая из них испытывала радость жизни, чувствовала внутреннюю гармонию. Обращение «подруги» — это желание объединить наши силы, идеи, заботы. Притягиваясь друг к другу, мы создаем не только атмосферу уюта и радости, но и возможности для самореализации и развития. Вот почему в нашем Союзе женщин принято говорить «подруга». Это значит, что мы на одном поле, на одном поприще, мы вместе.

— И при этом вы не агитируете всех вступать в ваш Союз…

— Нет необходимости в том, чтобы все было под единоначалием нашей организации. Инициативы, проекты должны идти с разных сторон и гармонично дополнять друг друга. Решить абсолютно все задачи мы просто не в силах, поэтому Союз женщин Чувашии всегда готов взаимодействовать, может помочь, подсказать и готов вливаться в объединяющие проекты.

— В 2022 году вы одни из первых отреагировали на призыв поддержать наших бойцов, помочь их семьям. Готовили сладкие подарки, собирали теплые вещи, вместе со школьниками радовали защитников Родины душевными письмами и поздравительными открытками. Какие новые направления появились с тех пор? Кажется, что помощь стала более существенной, содержательной.

— Да, вы правы. Но хочется напомнить еще один трогательный момент осени 2022 года, когда еще только объявили частичную мобилизацию. Наши женщины вместе с Чувашским национальным музеем тогда вышили три тысячи платочков. Подруги собирались по вечерам вместе, ночами сидели за рукоделиями, в каждый стежок вкладывали душу. Эти обереги потом они раздали тем, кто направлялся в зону СВО. И получили от мобилизованных теплые отклики. Помнится, один молодой человек, получив вышитый платочек из рук мастерицы, сказал, что непременно вернется, найдет ее и женится. Таких эмоциональных моментов было немало.

Согласна, что первоначально мы двигались хаотично, были в некотором смятении — как включиться, чем помочь? Но благодаря фонду «Перле», который объединил все наши порывы и усилия, мы смогли самоорганизоваться. Сейчас это уже тесное сотрудничество, проводится много акций, женщины нашего региона одними из первых стали сопровождать госпитали. С депутатом Госдумы Аллой Салаевой еще в 2022 году мы навестили раненых в Санкт-Петербурге и увидели, что и там нужна наша помощь.

Сегодня мы четко понимаем, чего не хватает нашим землякам в зоне спецоперации. Если поначалу это были вещи первой необходимости, то сейчас требуется высокотехнологичное оборудование. Понятно, что одному такую дорогостоящую технику закупить сложно, а вот вместе — под силу. Фонд «П?рле» в этом отношении работает четко и слаженно. Если брать в денежном выражении, то с начала спецоперации собрано и отправлено на поддержку наших воинов более 100 млн рублей.

Теперь стоит вопрос дальнейшего сопровождения участников СВО. Мы инициировали уроки мужества в школах и других учебных заведениях. С одной стороны, это воспитательный момент для подрастающего поколения. Хотелось, чтобы дети обо всем узнавали из первых уст — от реальных участников событий. С другой стороны, это польза и для самих бойцов. Правда, они поначалу сомневались, стоит ли этим заниматься, не знали, как рассказывать, объяснять сложные моменты. Оказалось, что не все так страшно. Более того, участников СВО воодушевили эти встречи, они выходили с уроков с четким пониманием того, что они делают и для кого. Недавно, кстати, уроки мужества проводили ребята-снайперы с позывными «Мороз» и «Монах». Дети с замиранием сердца слушали их истории, задавали интересные вопросы — как разрабатываются операции, как обустроен их быт и как это возможно в течение 20 дней находиться в «лежке»! Такого они не узнают в обыденной жизни.

Во время встреч мы просим наших героев пожать руку каждому ребенку. Дети сразу подтягиваются, воодушевляются. Важно, что ребята понимают значение таких мероприятий. Они не просто слушают военных, а сами проявляют инициативу — всегда их приветствуют, задают вопросы.

— Недавно, в преддверии Дня матери, вы встречались с мамами погибших бойцов. Наверняка было нелегко. Как вам удалось выстроить диалог?

— Такие встречи проходят с начала СВО. Мы связались со всеми матерями погибших, среди них есть и те, кто пока не готов откликнуться на наш призыв. Но мы все же постарались собрать матерей, и многие потом отмечали, что такие встречи очень нужны. Женщины не остаются один на один со своим горем. Понимаем, что быть матерью героя очень нелегко, но они могут показать пример стойкости и великодушия.

Очень хорошо сказал один из участников встречи Юра Богданов. Когда ребята вернутся после окончания спецоперации, им будет непросто осваиваться в мирной гражданской жизни. Поэтому он попросил матерей участвовать в публичных мероприятиях. Глядя в глаза матери, потерявшей сына, боец, вернувшийся с боевых действий, не посмеет «сломаться».

В настоящее время практически в каждом муниципалитете действуют клубы жен военнослужащих. Результатом встреч, совместной работы стал проект «Искусство ждать», направленный на психологическую поддержку женщин из семей участников СВО. Вместе с театром кукол была создана иммерсивная программа «Жди меня!». Через образы двух девушек показывается, как они по-разному переживают ситуацию. Зрители, посмотревшие программу, выходили из зала с пониманием, что надо выстоять, научиться ждать, как в знаменитом стихотворении Симонова.

— То есть вы сами формируете повестку, подчас не зная, как правильно, как это получится. Но ведь эта работа нужна всему обществу, а не только матерям и женам участников СВО…

— В ходе последней встречи произошел очень волнительный эпизод. Одна из женщин, мама пятерых детей, дала послушать обращение сына, которое он отправил ей по телефону за день до гибели. Молодой парень признался, что гордится своей матерью. «Хочу, чтобы вы услышали эти слова, как слова своих сыновей, которые не успели записать вам такое сообщение», — сказала участница встречи. Подобные мероприятия — очень сложные в эмоциональном плане, мы это понимаем. Но они действительно необходимы.

— Наталья Алексеевна, многие ваши подруги, наверное, думают: ну у нее, председателя Союза женщин Чувашии, дома точно все в порядке, все по полочкам… Но без проблем в семье тоже не бывает. Как вы с этим справляетесь?

— С одной стороны, я рада такому опыту своей жизни. Были задачи, которые раньше взрывали мой мозг: «Боже, как с этим справиться!» А сейчас, глядя на все происходящее, я понимаю — и это пройдет. Вышла на новый личный уровень. Если когда-то переживала, то сейчас думаю: «Это не самое страшное». Ну вот банальное взять — уроки надо с ребенком сделать. Если раньше целью уроков были хорошие оценки, то сейчас — знания и опыт общения с ребенком во время выполнения домашнего задания. И с большим энтузиазмом я снова изучаю историю, биологию — с младшей дочерью, по третьему кругу. Дочь говорит: «Мама, ты этого уже не помнишь!» А я достаю учебник: «Зато я сейчас с тобой вспоминаю».

— Значит, уроки делаете? А то после фразы про то, что оценки — не самоцель, может, вы бросили…

— Уроки мы делаем, а как же! И дома наводим порядок — у нас есть понятие генеральной уборки. Обязательно раз в неделю, всей семьей — и папа не исключение, несмотря на его занятость. Я считаю, что детям надо не рассказывать, а показывать, как жить. У нас это все четко. Помимо всего прочего, мы ходим в магазин, я продолжаю сама готовить — это прямая моя обязанность, и здесь никто не может меня заменить.

— То есть дети в семейных делах всегда участвуют?

— Конечно. Еще одна помощница — моя мама. Даже не по дому, а с точки зрения сопровождения детей на дополнительные занятия или выполнения домашних заданий. Она у меня учитель математики, может подсказать, объяснить внукам, как задачку сложную решить.

А в целом уклад жизни не изменился. Просто добавилось более глубокое понимание вещей — и это стало ценностью. То, что раньше воспринималось как нагрузка, таким уже не ощущается. И я благодарна всем окружающим людям, поскольку каждый из них подарил мне какой-то момент проницательности, внутреннего, совершенно иного видения. Женщинам, наверное, это свойственно — общаться, взаимодействовать с людьми. В силу того, что я прикасаюсь к разным судьбам, это перекладывается на другую, ценностную ориентацию — своей семьи, своих детей, друзей… Как-то серьезнее я к этому отношусь и очень довольна, что моя жизнь складывается именно так.

А кризисные моменты, конечно, присутствуют. Без них не бывает. Более того, это показатель, что человек не остановился в своем развитии, я так считаю. И здесь важно, как он преодолеет кризис — с честью выйдет или останется в нем? Вообще в любые времена, а особенно в трудные, очень важно умение видеть и ценить хорошее, радоваться, вдохновляться — на тех же встречах с бойцами. Идти вперед. Когда я провожу уроки, то возвращаюсь и всегда с энтузиазмом своим детям рассказываю: «Представляете, я сегодня разговаривала со снайпером». Меня вдохновляют люди, которые знают, что такое преодоление, знают, что такое подвиг. Точно так же я рассказывала им и про Сурский рубеж.

— Олег Алексеевич интересуется деятельностью Союза женщин Чувашии? И вообще вы обсуждаете дома работу — его, вашу?

— Конечно, интересуется! Но я, например, не захожу в экономические вопросы или в то, что связано с внутренним устройством непосредственно самой системы власти. Но есть вещи, которые связаны с формированием гражданской позиции, общественного восприятия — и вот здесь мы, конечно, взаимодействуем. И я с удовольствием делюсь эмоциональными моментами, особенно когда люди дают обратную связь, рассказывают, например, как поучаствовали в проекте и что это им дает. Какую-то линию мы стараемся в этот момент выработать, потому что это действительно важно.

Я считаю, что женщина может где-то эмоционально добавить ощущений, подсказать, что животрепещуще и затронет чувства людей. К примеру, я активно принимала участие в выработке тематик годов. И мы, конечно, эти смыслы обсуждали. В частности, объявили в Чувашии Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Было четкое понимание, что это дань предкам, что мы помним и чтим этих самоотверженных людей. Потом у нас был Год выдающихся земляков. Мы постарались уже нынешний срез показать с точки зрения человеческих ресурсов. Тоже кропотливая работа велась. И думаю, что получилось, в том числе и на уровне предприятий, чтобы вспомнили педагогов, наставников, чествовали тех, кто работает сегодня.

— Переоценка, создание новых смыслов. Как и в случае с Сурским рубежом.

— Да. Мы понимали, что есть прошлое, есть настоящее… И — будущее. Это Год счастливого детства. Поскольку стало ясно, что то наследие, которое было поднято и еще раз подсвечено, нужно передать деткам. Ну и в этом году у нас — Год экологической культуры и бережного природопользования. Это неотъемлемая составляющая нашего мира во все времена.

— Получилась некая трилогия…

— Да, прошлое, настоящее, будущее. Ну и следующий год — Год Победы. Это наша общая ценность и гордость, через которую мы должны еще глубже осознать, прежде всего, самих себя и свой потенциал, чтобы еще раз приблизить и пережить эти эмоции.

— Наталья Алексеевна, в интервью с Главой Чувашии Олегом Николаевым я всегда спрашиваю, какой фильм он недавно посмотрел. Что вы выбираете для семейного просмотра и что видели из последнего? Это же определенная семейная традиция. Какой смысл в них вы вкладываете?

— Так мир наш устроен: он очень шаткий, в нем все зыбко, человек все время в таком балансирующем состоянии. Я считаю, что традиции дают возможность людям чувствовать уверенность.

У нас в семье много традиций. Мы, например, независимо от того, кто, куда бежит утром, обязательно завтракаем. Я с удовольствием готовлю завтрак.

— Вы успеваете?

— Конечно! Я обязательно готовлю кашу, в выходные — блины, сырники. У нас их очень любят в семье. Еще мы очень любим выбираться на природу. Можем просто вечером собраться и выйти на прогулку. Причем сейчас мы это с мужем вдвоем больше делаем — у детей уже все равно свои компании и заботы.

Кино мы тоже любим. С детьми пересмотрели, наверное, все мультфильмы: это и «Смешарики», и «Тачки», и «Холодное сердце». Все это с удовольствием смотрим и часто ходим в кинотеатры.

Последнее, что посмотрели — сериал «Последний богатырь. Наследие». Восемь вечеров старались быстро-быстро сделать уроки и все свои дела, чтобы выделить время на кино. А перед каждой серией мы расспрашивали друг друга о том, что в фильме будет дальше, как развернутся события — играли в «Угадайку».

— И кто чаще выигрывал?

— Отгадайте.

— Вы?

— Да. Очень хорошо, что наш сегодняшний кинематограф тоже задает важные ценности, обыгрывает их через эмоции на языке подрастающего поколения. Это достойно уважения.

— Современные российские сериалы и фильмы «распаковывают» нас по-новому, показывают нам самих же себя. Где-то удачно, где-то не очень, но рост огромный. Мы создали свой телеграм-канал «Кинообзор СЧ», где оцениваем русское кино. Давайте делиться отзывами!

— Обязательно подпишусь на канал. Я видела ваши обзоры в газете. Очень интересно. Но мы не только смотрим фильмы, но и читаем книги. И хотя Марьяша вроде уже взрослая, продолжаем читать ей книги на ночь. По очереди с папой. Марьяна за этим следит, говорит: «Так, сегодня, папа, твоя очередь», прежде всего, это хороший контакт. Папа также успевает с сыном сыграть партию в шахматы, «проговорить» день.

— Пользуясь случаем, не могу не спросить, как вам удается выглядеть так хорошо? Пожалуй, каждый второй сотрудник нашей газеты именно такой вопрос хотел вам задать.

— Секрет очень прост. Как я уже обозначила выше в нашем разговоре, я очень люблю, когда люди профессионально и интересно делают свою работу, особенно когда они еще могут и позиционировать это правильно. Меня это вдохновляет, для меня это допинг с точки зрения желания выходить в свет и взаимодействовать.

И вот это все стимулирует меня к тому, чтобы держаться в тонусе, задавать стандарт как мама, как жена, как общественный деятель. Жизнь вообще уникальна! Главное — чтобы каждый из нас захотел проявиться, не ждал, что кто-то за тебя решит, что-то предложит. Мир внутри каждого из нас уникален, прекрасен и с этим миром надо познакомиться.

— Наталья Алексеевна, спасибо вам огромное. Вы зарядили и нас своим позитивом тоже.

— Спасибо большое.