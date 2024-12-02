Владислав Поляшов дважды покорил столичный помост

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Минувшие спортивные выходные выдались по-настоящему насыщенными для представителя Чувашии Владислава Поляшова. Наш гимнаст принял участие в двух турнирах. И везде преуспел.
Сначала спортсмен завоевал бронзовую медаль в упражнении на коне по итогам Международных соревнований «Кубок Олимпийского чемпиона М.Я. Воронина», сообщили в республиканском Минспорте. В турнире выступили более ста атлетов из России, Казахстана, Беларуси, Армении, Германии, Узбекистана, Египта, Алжира, Кыргызстана, Сирии, Турции и Китая.
Также участник Олимпиады и победитель игр стран БРИКС защищал честь команды «Крылатые барсы» в финале первой гимнастической премьер-лиги нашей страны. Благо никуда не нужно было уезжать — ведь оба старта с небольшой разницей во времени проходили в Московской академии спорта «Динамо». В результате Владислав внес неоценимый вклад в историческую победу своего коллектива в премьер-лиге.

Опубликовано: 9 декабря 2024 г.


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