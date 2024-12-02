В Новочебоксарске на маршрут № 20К вышли новые автобусы

Автобусы среднего класса ПАЗ Вектор Next оборудованы системами видеонаблюдения, автоинформирования об остановках, световыми табло и спутниковой навигацией ГЛОНАСС. В салоне предусмотрены площадки для маломобильных пассажиров, а также родителей с детскими колясками.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было закуплено 47 автобусов. В октябре на маршрут № 52 в Чебоксарах вышли ПАЗы большого класса. Средний и малый класс этого вида транспорта планируется задействовать на дорогах города химиков.