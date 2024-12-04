Чувашия — в числе лидеров по нацпроектам

На реализацию стратегических инициатив в республике направят около 14 млрд рублей

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями регионов ПФО. Как рассказал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев, обсуждались вопросы общественно-политического и социально-экономического развития территорий.

Особое внимание обратил полпред на реализацию национальных проектов, призвав усилить контроль за их исполнением. По словам руководителя Чувашской Республики, в этом году регион занимает второе место в России и по уровню выполнения стратегических инициатив, и по удовлетворенности населения объектами, введенными благодаря федеральным программам.

«Готовимся запустить с 2025 года 52 республиканских проекта в составе 13 нацпроектов. На это в будущем году будет направлено почти 14 млрд рублей. Начнем воплощать и поддержанную Президентом страны обновленную индивидуальную программу социально-экономического развития до 2030 года», — сообщил Олег Николаев.

Глава Чувашии доложил, что в Год экологической культуры и бережного природопользования в республике достигнуты ключевые показатели нацпроекта «Экология». За 10 месяцев почти в три раза перевыполнен план по доле утилизируемых твердых бытовых отходов (с 3,8% до 11,1%). Кроме того, Чувашия оказалась в лидерах среди регионов России по уровню обеспеченности контейнерами и площадками для сбора мусора, полностью закрыта потребность в них, добавил Николаев.

На контроле руководителя региона — интеграция участников спецоперации в мирную жизнь, экономику и социальные мероприятия, оказание комплексной поддержки семьям военнослужащих. Начата в Чувашии и подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 2025 год в республике объявлен Годом Победы и патриотизма. Планируется открытие памятника героям СВО в парке «Победа» в Чебоксарах. У мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском округе будет возведена часовня.

Также в республике намечено провести международную конференцию при участии стран СНГ «Победа единства: народы Евразии в борьбе с фашизмом», выпустить альбом-каталог фронтовиков и уникальных экспонатов времен ВОВ, а также электронный сборник документов «Повседневная жизнь тыла в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Предполагается и финансовая поддержка. Около 42 тыс. жителей Чувашии, признанных «детьми войны», получат единовременную разовую выплату.

В завершение совещания Игорь Комаров остановился на реализации окружных общественных проектов, обратил внимание на воспитательную работу с детьми и молодежью, в том числе в рамках сотрудничества с организацией «Движение Первых». О примерах такого взаимодействия в столице нашей республики читайте на стр. 2, 4.