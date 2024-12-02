Программа школьного туризма в Чувашии будет продолжена

Детям понравилось путешествовать

Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Благодаря проекту у ребят появилась возможность узнать о культурном наследии и современных достижениях республики. В следующем году в двухдневное путешествие по родному краю могут отправиться 2500 учащихся 5-9-х классов. Напомним, что этой осенью в такие туры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» съездили 1600 ребят. На это из бюджета республики было выделено 10 млн рублей.