Гранты позволяют фермерам развиваться

В этом году 14 сельхозобъединений фермеров республики стали участниками национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В частности, были получены гранты на развитие материально-технической базы, субсидии на закупку сырья — общая сумма превысила 83 млн рублей.

В числе заручившихся господдержкой — кооператив «Деревенский Дворик» из Чебоксарского округа. В этом году благодаря субсидиям сельхозпредприятие приобрело оборудование для термической обработки молока и сельхозтехнику, возместив половину от направленных на обновление средств. Сумма выплат составила 2,1 млн рублей.

В сельхозкооперативе «Ниме» Ядринского округа также работает оборудование, приобретенное с господдержкой. Например, весовые дозаторы и линии для сухой чистки картофеля, погрузчики и разгрузчики. Кроме того, «Ниме» реализует масштабный инвестпроект — строит овощехранилище с системой климат-контроля и холодильными установками. Объект планируется сдать в следующем году.