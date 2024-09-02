На региональных дорогах Чувашии ремонтируют мосты

Для движения без помех

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Чувашии обновляются три моста региональной сети. Ремонт ведется по новым технологиям.

Так, на мостах через реку Большой Аниш в селе Октябрьское Мариинско-Посадского муниципального округа, через реку Киря в Ибресинском муниципальном округе и через реку Сорма в Аликовском муниципальном округе строители укладывали нижний слой из литого асфальтобетона. Как утверждают специалисты, такая смесь очень подвижна, что способствует легкому и быстрому распределению по поверхности. Материал в процессе остывания хорошо схватывается — получается стойкое к влаге, деформации и высоким нагрузкам покрытие.

Кроме того, на мосту через Большой Аниш для гидроизоляции и антикоррозийной защиты конструкций была применена напыляемая битумно-полимерная эмульсия. Она обеспечивает сцепление с поверхностями из металла и бетона, в результате получается целостное покрытие без швов.

Тем временем завершаются работы на других объектах нацпроекта 2024 года. Среди них — два участка трассы «Чебоксары — Сурское» в Вурнарском и Шумерлинском муниципальных округах. Общая протяженность — 3,2 км. Подрядная организация ООО «ДорТех» уложила асфальтобетон толщиной 4 см, заменила бортовые камни и укрепила обочины. Все мероприятия проведены с опережением графика.

В этом сезоне ремонтом было охвачено несколько участков автодороги «Чебоксары — Сурское»: в селе Порецкое, Красноармейском и Алатырском муниципальных округах. На трассе довольно интенсивное движение, каждый день здесь проезжает от 10 до 12 тыс. автомашин, а в выходные их число может увеличиваться до 20 тыс., уточняет Минтранс Чувашии.

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии