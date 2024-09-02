ДМИТРИЙ ЗУБОВ,

председатель Совета Центросоюза Российской Федерации:

«Форум потребкооперации в Чебоксарах стал настоящим праздником: ярким, насыщенным, масштабным как для системы потребительской кооперации России, так и для гостей и жителей Чебоксар. Кооперативные организации из более 70 регионов, международные участники из 25 стран мира представили свои достижения в самых разных сферах деятельности, поделились лучшими практиками. Благодарю правительство Чувашии и лично Олега Николаева за то, что пригласил кооператоров. Чувашпотребсоюз — одна из организаций-флагманов в нашей системе. Коллегам из региональных потребсоюзов было чему поучиться: взаимодействию с органами власти, комплексному развитию отраслей деятельности, выстраиванию эффективных логистических цепочек, развитию единой системы розничной сети, бережливому производству, организации школьного питания, освоению цифровых сервисов. Спасибо всем, кто был частью этого грандиозного праздника!»