Управление Росреестра по Чувашской Республике проводит тематическую неделю «Индивидуальные жилые дома»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Так, завтра, 27 сентября, во всех межмуниципальных отделах Управления состоятся телефонные линии с начальниками отделов Росреестра и представителями администраций муниципальных образований. Специалисты, в частности, смогут подсказать, зарегистрировано ли жилье, как снять с учета старое строение, оформить новый дом. В Росреестре есть списки недооформленных объектов. Рекомендуется позвонить и уточнить, не значится ли там ваш дом, все ли в порядке с документами.
Консультирование будет проходить и в центральном аппарате Управления: в городе Чебоксары, по улице К. Маркса, 56. Звонки принимаются с 9.00 до 16.00 по телефонам 62-05-38 и 62-16-26.

Опубликовано: 26 сентября 2024 г.


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