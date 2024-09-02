Управление Росреестра по Чувашской Республике проводит тематическую неделю «Индивидуальные жилые дома»

Так, завтра, 27 сентября, во всех межмуниципальных отделах Управления состоятся телефонные линии с начальниками отделов Росреестра и представителями администраций муниципальных образований. Специалисты, в частности, смогут подсказать, зарегистрировано ли жилье, как снять с учета старое строение, оформить новый дом. В Росреестре есть списки недооформленных объектов. Рекомендуется позвонить и уточнить, не значится ли там ваш дом, все ли в порядке с документами.

Консультирование будет проходить и в центральном аппарате Управления: в городе Чебоксары, по улице К. Маркса, 56. Звонки принимаются с 9.00 до 16.00 по телефонам 62-05-38 и 62-16-26.