Малая Ерыкла как место силы

В республике продолжается благоустройство и ремонт инфраструктурных объектов.

На реке Соломинка в селе Янтиково ведется укрепление гидротехнического сооружения. Специалисты проводят земляные работы, армирование водопропускной конструкции.

На объекте прошло рабочее совещание с участием главы Янтиковского округа Олега Ломоносова, представителей прокуратуры, подрядной организации и строительного контроля. Подрядчику рекомендовано усилить темпы работ.

Напомним, ремонт ГТС проводится в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2019-2035 годы.

Тем временем, в деревне Малая Ерыкла Яльчикского муниципального округа благоустроили улицу Центральную. Проект инициативного бюджетирования стоимостью более одного миллиона рублей выполнило ООО «НПП «Наследие». Качество работ оценили заместитель главы администрации муниципального округа Алина Смирнова и ведущий специалист отдела ЖКХ Владимир Петров.

Основную часть проекта занимает установка памятника святому Серафиму Саровскому рядом с часовней. Ограждение детской площадки и посадка туй тоже входит в смету. По словам местных жителей, эта территория стала главной достопримечательностью деревни. Именно здесь собираются односельчане по праздникам, проводят концерты. Преображение началось в 2013 году с открытия часовни в честь Архангела Михаила. Затем был благоустроен участок вокруг памятника павшим воинам-односельчанам во время Великой Отечественной войны, установлена детская площадка.

Обновленный объект дополнил и спортивную инфраструктуру города Козловки — на футбольном поле по улице Лобачевского появились беговые дорожки со специальным покрытием из резиновой крошки.

Работы проведены АО «ПМК-8» по программе инициативного бюджетирования. Объем финансирования проекта составил 7,4 млн рублей, из них средства республиканского бюджета — 4,5 млн рублей, местного — 2,6 млн рублей, внебюджетные источники — 372,1 тыс. рублей. Гарантийный срок — пять лет.