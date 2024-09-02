Началась акция по сбору макулатуры «БумБатл»

По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу будут сдавать представители крупных предприятий, бизнеса и общественных организаций. Предусмотрена и семейная номинация.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно с 23 сентября по 15 ноября.

Также предлагается принять участие в конкурсе креативных постов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для этого необходимо рассказать об акции в аккаунтах своего учреждения/организации, приложив фото собранной макулатуры и добавив в пост хештеги #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология.

Второй год подряд «БумБатл» проходит под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема». Его волонтеры в каждом регионе страны проведут мастер-классы, флешмобы.

Активисты планируют побить прошлогодний рекорд — 95 тыс. тонн собранной макулатуры. «В прошлом году Чувашия вошла в ТОП-10 регионов России в акции «БумБатл», собрав общими усилиями 134 тонны макулатуры, а также в тройку лидеров в номинации «Бизнес» с результатом 111 тонн. В этом году я призываю не только повторить, но и превзойти этот результат. Давайте в Год экологической культуры и бережного природопользования покажем, что на благо природы и экологического благополучия мы можем действовать сообща», — сказал министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

На сайте ведомства опубликован список адресов пунктов приема макулатуры в регионе. Их можно найти в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Цивильске, Ядрине, Вурнарах и Ибресях.